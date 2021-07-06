Энрике: «Стараемся, чтобы игроки не перегорели от участия на Евро»

Луис Энрике / Фото - Marca

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о подготовке команды к матчу полуфинала Евро-2020 против Италии. Встреча состоится сегодня, 6 июля. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Теперь нужно сосредоточиться на предстоящем испытании, потому что мы хотим сыграть в финале. С этого момента начинается работа.

У нас есть психолог, Хоакин Вальдес, который работает с нашими игроками на этом турнире. Мы стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели из-за участия в столь крупном турнире. Задача – сделать так, чтобы у них была нужная мотивация и концентрация.