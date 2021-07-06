Энрике: «Стараемся, чтобы игроки не перегорели от участия на Евро»
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о подготовке команды к матчу полуфинала Евро-2020 против Италии. Встреча состоится сегодня, 6 июля. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Мы пробились в четвертьфинал не самым простым способом. Это пошло команде на пользу. Мы могли выиграть до серии пенальти и заслуживали этого, но все равно сумели победить.
Теперь нужно сосредоточиться на предстоящем испытании, потому что мы хотим сыграть в финале. С этого момента начинается работа.
У нас есть психолог, Хоакин Вальдес, который работает с нашими игроками на этом турнире. Мы стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели из-за участия в столь крупном турнире. Задача – сделать так, чтобы у них была нужная мотивация и концентрация.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Испания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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