Энрике: «У сборной Испании есть психолог»

Тренерский штаб работает и над ментальным состоянием игроков

Луис Энрике / фото - beIN SPORTS

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, как в национальной команде работают над психологическим состоянием игроков. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

«Я бы не сказал, что их было сотни, но у нас было много примеров стойкости – не только со стороны 24 игроков, но и со стороны сотрудников национальной сборной. Под словом «сотрудники» я подразумеваю тренеров, медицинский персонал, физиотерапевтов, диетологов, руководителей пресс-службы, делегатов, врачей... Всех. Все они продемонстрировали способность преодолевать невзгоды. У нас есть психолог, Хоакин Вальдес, который работает с нашими игроками на этом турнире. Мы стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели из-за участия в столь крупном турнире. Задача – сделать так, чтобы у них была нужная мотивация и концентрация».

Видимо, работа психолога реально помогает «фурии рохе», ведь Испания достойно преодолела все трудности на пути к полуфиналу. Не смотря на то, что команда неудачно стартовала на этом форуме, сыграв две ничьи с Польшей и Швецией, команда смогла собраться и выдать феерический матч со Словакией, в котором испанцы забили 5 безответных мячей и обеспечили себе выход из группы.

Подопечные Луиса Энрике не сломались в матче 1/8 с Хорватией, когда побеждая со счетом 3-1, пропустили два мяча в концовке, которые перевели игру в экстратайм. Но и там испанцы хладнокровно разбили оппонента, вколотив два гола.

В нервной серии пенальти против швейцарцев Испания не дрогнула и смогла обеспечить себе место в полуфинале турнира.

Ранее о психологических проблемах рассказывал форвард «фурии» Альваро Мората, который подвергся огромной критике на это форуме.

Полуфинальный матч Евро-2020 между Испанией и Италией состоится уже сегодня, начало в 22:00. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.