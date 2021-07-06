Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Энрике: «У сборной Испании есть психолог»

Тренерский штаб работает и над ментальным состоянием игроков
Футбол Евро-2020
16:24
Энрике: «У сборной Испании есть психолог»
Луис Энрике / фото - beIN SPORTS

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, как в национальной команде работают над психологическим состоянием игроков. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

«Я бы не сказал, что их было сотни, но у нас было много примеров стойкости – не только со стороны 24 игроков, но и со стороны сотрудников национальной сборной.

Под словом «сотрудники» я подразумеваю тренеров, медицинский персонал, физиотерапевтов, диетологов, руководителей пресс-службы, делегатов, врачей... Всех. Все они продемонстрировали способность преодолевать невзгоды.

У нас есть психолог, Хоакин Вальдес, который работает с нашими игроками на этом турнире. Мы стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели из-за участия в столь крупном турнире. Задача – сделать так, чтобы у них была нужная мотивация и концентрация».

Видимо, работа психолога реально помогает «фурии рохе», ведь Испания достойно преодолела все трудности на пути к полуфиналу. Не смотря на то, что команда неудачно стартовала на этом форуме, сыграв две ничьи с Польшей и Швецией, команда смогла собраться и выдать феерический матч со Словакией, в котором испанцы забили 5 безответных мячей и обеспечили себе выход из группы.

Подопечные Луиса Энрике не сломались в матче 1/8 с Хорватией, когда побеждая со счетом 3-1, пропустили два мяча в концовке, которые перевели игру в экстратайм. Но и там испанцы хладнокровно разбили оппонента, вколотив два гола.

В нервной серии пенальти против швейцарцев Испания не дрогнула и смогла обеспечить себе место в полуфинале турнира.

Ранее о психологических проблемах рассказывал форвард «фурии» Альваро Мората, который подвергся огромной критике на это форуме.

Полуфинальный матч Евро-2020 между Испанией и Италией состоится уже сегодня, начало в 22:00. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Италия – Испания сборная Испании (футбол) Луис Энрике

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бонуччи оправдал комичную симуляцию Иммобиле
Бонуччи оправдал комичную симуляцию Иммобиле
Футбол Евро-2020
17:12
Хавбек сборной Испании признался, что хотел бы улучшить в своей игре
Хавбек сборной Испании признался, что хотел бы улучшить в своей игре
Футбол Евро-2020
11:43
Испания лишилась игрока перед матчем с Италией
Испания лишилась игрока перед матчем с Италией
Футбол Евро-2020
11:21
Ляпорт не тренировался перед матчем с Италией
Ляпорт не тренировался перед матчем с Италией
Футбол Евро-2020
09:47
Энрике: «Стараемся, чтобы игроки не перегорели от участия на Евро»
Энрике: «Стараемся, чтобы игроки не перегорели от участия на Евро»
Футбол Евро-2020
09:03
Сегодня стартует стадия 1/2 финала Евро-2020. За место в решающем матче поборются Италия и Испания
Сегодня стартует стадия 1/2 финала Евро-2020. За место в решающем матче поборются Италия и Испания
Футбол Евро-2020
08:17

Новости: Футбол

Бонуччи оправдал комичную симуляцию Иммобиле
Бонуччи оправдал комичную симуляцию Иммобиле
Евро-2020
17:12
Коваленко: «Луческу – мой второй папа, он дал мне путь в большой футбол»
Коваленко: «Луческу – мой второй папа, он дал мне путь в большой футбол»
Украинские легионеры
16:58
Сарри: «С Роналду сложно работать»
Сарри: «С Роналду сложно работать»
Серия А (Италия)
16:54
Гвардиола: «С такими ценами «Манчестер Сити» не купит нападающего»
Гвардиола: «С такими ценами «Манчестер Сити» не купит нападающего»
Премьер-Лига (Англия)
16:49
Степаненко: «Сутки дома – вечером на сборы. «Самый длинный» отпуск»
Степаненко: «Сутки дома – вечером на сборы. «Самый длинный» отпуск»
Украинская Премьер-лига
16:40
Дикий – о переносе Суперкубка: «Это наименьшее, что мы можем сделать»
Дикий – о переносе Суперкубка: «Это наименьшее, что мы можем сделать»
Суперкубок Украины
16:36
Энрике: «У сборной Испании есть психолог»
Энрике: «У сборной Испании есть психолог»
Евро-2020
16:24
Коваленко: «В «Динамо» никогда не перейду»
Коваленко: «В «Динамо» никогда не перейду»
Украинская Премьер-лига
15:44
«Лидс» подписал защитника «Барселоны»
«Лидс» подписал защитника «Барселоны»
Премьер-Лига (Англия)
15:28
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
10
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
22
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости