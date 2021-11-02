Эриксену запрещено тренироваться в Италии. «Интер» раздумывает о продаже
Эриксен возобновит карьеру в Нидерландах
Полузащитник вернется в «Аякс»
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен вернется в Нидерланды.
Из-за проблем с сердцем и имплантированным дефибриллятором ему запретили играть в Италии. Впрочем, играть он сможет.
Правда, для этого он вернется в Нидерланды, где в переговоры с ним ведет «Аякс». Эрик тен Хаг очень хочет видеть датчанина в команде.
Отметим, что в «Аяксе» с кардиостимулятором играет защитник Дэйли Блинд. Эриксен может оказаться в команде уже зимой.
После Евро-2020 датчанин на поле не появлялся.
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