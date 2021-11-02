Эриксен возобновит карьеру в Нидерландах

Полузащитник вернется в «Аякс»

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен вернется в Нидерланды.

Из-за проблем с сердцем и имплантированным дефибриллятором ему запретили играть в Италии. Впрочем, играть он сможет.

Правда, для этого он вернется в Нидерланды, где в переговоры с ним ведет «Аякс». Эрик тен Хаг очень хочет видеть датчанина в команде.

Отметим, что в «Аяксе» с кардиостимулятором играет защитник Дэйли Блинд. Эриксен может оказаться в команде уже зимой.

После Евро-2020 датчанин на поле не появлялся.