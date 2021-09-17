Эрнесто Вальверде: «Футбол превратился в шоу»

Тренер столкнулся с колоссальным давлением, работая с топ-клубом

Эрнесто Вальверде / фото - Gol

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал The Guardian о том, как изменился мировой футбол в последние годы:

«Футбол стал чем-то проходящим. Теперь это шоу, большая драма, интрига. Этого тренера уволят? Этого игрока освистают? Проблема в том, что вы все знаете слишком много. А также вы «знаете» вещи, которые не являются правдой. Ты думаешь: «Черт возьми, если вы не победим в эти выходные, то случится апокалипсис». Ты не выигрываешь, наступает понедельник, и жизнь продолжается. Это невероятный кризис, настоящий хаос. Не переживай, скоро следующий матч, который позволит смыть этот позор. И так неделя за неделей. Наступает конец сезона, и тут решается все. Но затем... Забудьте это, засыпьте землей сверху, и начнется новый сезон. Завтра солнце взойдет. Новый сезон, надежда, воодушевление и все такое».

Сейчас специалист находится без работы после увольнения из «Барселоны» в январе 2020 года. На посту тренера «блаугранас» его сменил Кике Сетьен.

С Вальверде «сине-гранатовые» дважды стали чемпионами Испании и по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок Испании. Но евроарене баск запомнился обидными поражениями от «Ромы» и «Ливерпуля» в 1/4 Лиги чемпионов, где каталонская команда два года подряд вылетала, растратив преимущество в три мяча в ответных матчах.

Напомним, «Барселона» начала поиски замены нынешнему тренеру Рональду Куману.