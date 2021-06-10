Еще никогда форма сборной Украины не вызывала столько интереса. Вспоминаем, как выглядели ее предыдущие дизайны
Кто бы мог подумать, что перед чемпионатом Европы в контексте сборной Украины весь мир будет обсуждать не персону Андрея Шевченко, не перспективы наших молодых футболистов, а форму.
Сначала было много вопросов касательно ее презентации: почему так поздно, почему именно на этой площадке, именно таким видеороликом.
Но вскоре ситуация перевернулась и вопросы начали возникать из-за поребрика. Там, почему-то, решили, что признанные во всем цивилизованном мире государственные границы Украины – это политическая провокация. В UEFA этот выпад быстро обезвредили. Но в России все же не сдались.
После их обращения в Союз европейских футбольных ассоциаций нас обязали убрать из формы слоган «Героям слава». Странное решение.
И раз уж интерес к форме сборной Украины не стихает, мы решили вспомнить, как менялся дизайн наших футболок со временем.
1992-95. Umbro. Форма, которая запомнилась флагом Румынии на рукаве.
1995-97. Umbro. Форма с вертикальными полосками.
1997-98. Puma. Форма с интересным узором на рукавах.
1998-2001. Puma. Теперь полоски на рукавах остались без сетки.
2001-02. Puma. Форма, в которой мы уступили немцам в плей-офф отбора на ЧМ-2002.
2002-04. Lotto. Один из самых неудачных вариантов формы сборной Украины
2004-06. Lotto. Позже из формы пропали лишние белые и черные цвета.
2006. Lotto. Не так уж много матчей было сыгранно в чисто желтой форме.
2006-08. Lotto. Форма, с которой связаны пока самые приятные воспоминания.
2008-09. Lotto. Наш последний дизайн от этого производителя.
2009-10. Adidas. В этой форме мы уступили Греции в плей-офф отбора на ЧМ-2006.
2010-12. Adidas. Форма, в которой мы играли лишь товарищеские матчи перед домашним Евро.
2012-14. Adidas. Один из лучших вариантов формы сборной Украины.
2014-16. Adidas. Возвращение вертикальных полосок на форму сборной Украины.
2016-17. Adidas. Последний комплект от этого производителя – с клеткой на груди.
2017-19. Joma. Возвращение элемента вышиванки на форму нашей сборной.
2019-20. Joma. Достаточно простой однотонный дизайн.
2021-… Joma. Ну и дизайн, который вызвал столь бурную реакцию.