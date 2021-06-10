Еще никогда форма сборной Украины не вызывала столько интереса. Вспоминаем, как выглядели ее предыдущие дизайны

Особо впечатляют варианты 1998, 2006 и 2012 годов

История

Новая форма сборной Украины / Фото – facebook.com/andriy.pavelko

Кто бы мог подумать, что перед чемпионатом Европы в контексте сборной Украины весь мир будет обсуждать не персону Андрея Шевченко, не перспективы наших молодых футболистов, а форму.

Сначала было много вопросов касательно ее презентации: почему так поздно, почему именно на этой площадке, именно таким видеороликом.

Но вскоре ситуация перевернулась и вопросы начали возникать из-за поребрика. Там, почему-то, решили, что признанные во всем цивилизованном мире государственные границы Украины – это политическая провокация. В UEFA этот выпад быстро обезвредили. Но в России все же не сдались.

После их обращения в Союз европейских футбольных ассоциаций нас обязали убрать из формы слоган «Героям слава». Странное решение.

И раз уж интерес к форме сборной Украины не стихает, мы решили вспомнить, как менялся дизайн наших футболок со временем.

1992-95. Umbro. Форма, которая запомнилась флагом Румынии на рукаве.

2001-02. Puma. Форма, в которой мы уступили немцам в плей-офф отбора на ЧМ-2002.