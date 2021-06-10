Что на это скажут в России? Другие сборные уже давно играют с контурами своих государств на форме
UEFA обязует Украину убрать слоган «Героям слава» с игровой формы – источник
В организации посчитали это политическим лозунгом
12:01
Фото: УНИАН
UEFA обязует УАФ убрать слоган «Героям слава» с новой игровой формы сборной Украины, сообщает ресурс AFP.
По информации источника, карта Украины на форме не нарушает правил организации, как и слоган «Слава Украине». Но слоган «Героям слава» посчитали политическим лозунгом и обязуют убрать его из формы по запросу РФС (Российского футбольного союза).
Что на это скажут в России? Другие сборные уже давно играют с контурами своих государств на форме.