Не угасло. РФС пожаловался в UEFA на новую форму сборной Украины

Соседи не могут смириться с Крымом на футболках

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Пресс-служба РФС подтвердила обращение организации в UEFA по поводу новой формы сборной Украины. В центре футболки была изображена карта государства с полуостровом Крым.

Мы направили письмо в UEFA, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента UEFA по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол – это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, UEFA создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что его не интересует реакция России на новую экипировку команды.