«Олимпик» сменит название. У клуба появятся новый президент и акционеры
Еще один екс-игрок «Олимпика» нашел себе новый клуб
Хавбек поменял команду из Восточной Украины на представителя Западной
21 июля 21:44
Владислав Хамелюк / Фото - ФК Львов
Полузащитник Владислав Хамелюк стал игроком «Львова». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
23-летний футболист присоединился к «горожанам» на правах свободного агента. Контракт с ним подписан на два года.
Последним клубом Хамелюка был «Олимпик». В футболке этой команды он провел 4 матча, забив один мяч.
Это не первый экс-игрок дончан, который перебрался во «Львов» в текущее межсезонье. Ранее к «горожанам» присоединился хавбек Сергей Политыло.
Комментарии 0