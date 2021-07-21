Еще один екс-игрок «Олимпика» нашел себе новый клуб

Хавбек поменял команду из Восточной Украины на представителя Западной

Владислав Хамелюк / Фото - ФК Львов

Полузащитник Владислав Хамелюк стал игроком «Львова». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

23-летний футболист присоединился к «горожанам» на правах свободного агента. Контракт с ним подписан на два года.

Последним клубом Хамелюка был «Олимпик». В футболке этой команды он провел 4 матча, забив один мяч.

Это не первый экс-игрок дончан, который перебрался во «Львов» в текущее межсезонье. Ранее к «горожанам» присоединился хавбек Сергей Политыло.