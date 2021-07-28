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Еще один звездный игрок «Реала» заразился коронавирусом

Алаба только присоединился к мадридскому клубу
Футбол Примерa (Испания)
14:57
Еще один звездный игрок «Реала» заразился коронавирусом
Давид Алаба / Фото: Twitter

Новоиспеченный защитник «Реала» Давид Алаба заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Австриец сдал положительный тест сегодня, 28-го июля.

Отметим, что этим летом Алаба бесплатно перебрался в «Реал» из «Баварии» в статусе свободного агента. Алаба в «Реале» взял себе 4-й номер ушедшего в ПСЖ Серхио Рамоса.

Ранее в «Реале» коронавирусом заразился Карим Бензема.

Петр Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Давид Алаба

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