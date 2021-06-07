Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Еще одна сборная вакцинируется от коронавируса перед стартом Евро-2020

Правительство Испании одобрило идею
Футбол Евро-2020
16:27
Еще одна сборная вакцинируется от коронавируса перед стартом Евро-2020
Фото: Marca

Сборная Испании готовится привиться от коронавируса.

Правительство страны уже одобрило идею, сообщает COPE. Начало процедуры назначено на 8 июня.

Накануне, коронавирусом заболел полузащитник команды Серхио Бускетс. Из-за этого, вся команда ушла на карантин.

Свои выступления на Евро-2020 Испания начнет 14 июня игрой против Швеции.

Также от коронавируса перед Евро-2020 вакцинировалась сборная Бельгии.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Испании (футбол) коронавирус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бускетс заразился коронавирусом, из-за этого в товарищеском матче с Литвой сыграет молодежная сборная Испании
Бускетс заразился коронавирусом, из-за этого в товарищеском матче с Литвой сыграет молодежная сборная Испании
Футбол Евро-2020
10:57
Испания и Португалия подадут заявку на проведение ЧМ-2030
Испания и Португалия подадут заявку на проведение ЧМ-2030
Футбол В мире
5 июня 20:48
Роналду осталось 10 матчей до рекорда. Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией
Роналду осталось 10 матчей до рекорда. Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией
Футбол Евро-2020
4 июня 22:54
Испания – Португалия. Видео трансляция
Испания – Португалия. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
4 июня 12:01
Японские эпидемиологи сделают заключение о рисках проведения Игр в Токио до 20 июня
Японские эпидемиологи сделают заключение о рисках проведения Игр в Токио до 20 июня
Olympics Токио-2020
4 июня 11:58
Автогол помог Португалии вырвать победу над Испанией и выйти в финал молодежного Евро
Автогол помог Португалии вырвать победу над Испанией и выйти в финал молодежного Евро
Футбол В Европе
3 июня 20:53

Новости: Футбол

Рудько рассказал, чем сборная Кипра может удивить Украину
Рудько рассказал, чем сборная Кипра может удивить Украину
Сборная Украины
18:39
Гвардиола: «Куман заслужил еще один сезон с «Барселоной»
Гвардиола: «Куман заслужил еще один сезон с «Барселоной»
Примерa (Испания)
18:27
Украина – Кипр. Онлайн трансляция
Украина – Кипр. Онлайн трансляция
Сборная Украины
18:23
Товарищеский матч. Украина – Кипр. Видео трансляция
Товарищеский матч. Украина – Кипр. Видео трансляция
Сборная Украины
18:20
Экс-игрок сборной Украины: «В последних матчах были системные ошибки наших защитников»
Экс-игрок сборной Украины: «В последних матчах были системные ошибки наших защитников»
Сборная Украины
18:15
Украина – Кипр. Пятов, Зубков и Соболь сыграют с первых минут
Украина – Кипр. Пятов, Зубков и Соболь сыграют с первых минут
Сборная Украины
18:12
Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Сборная Украины
17:50
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
Примерa (Испания)
17:50
Экс-лидер «Динамо» продолжит играть в Серии А
Экс-лидер «Динамо» продолжит играть в Серии А
Серия А (Италия)
17:30
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Хоккей Чемпионат мира
3 июня 23:41
13
Все новости