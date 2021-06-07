Бускетс заразился коронавирусом, из-за этого в товарищеском матче с Литвой сыграет молодежная сборная Испании
Еще одна сборная вакцинируется от коронавируса перед стартом Евро-2020
Правительство Испании одобрило идею
Фото: Marca
Сборная Испании готовится привиться от коронавируса.
Правительство страны уже одобрило идею, сообщает COPE. Начало процедуры назначено на 8 июня.
Накануне, коронавирусом заболел полузащитник команды Серхио Бускетс. Из-за этого, вся команда ушла на карантин.
Свои выступления на Евро-2020 Испания начнет 14 июня игрой против Швеции.
Также от коронавируса перед Евро-2020 вакцинировалась сборная Бельгии.
Комментарии 0