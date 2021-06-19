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Если UEFA решится, то это будет серьезный удар. Спортивная общественность давит на Беларусь

Из-за режима Александра Лукашенко страна теряет крупные соревнования
Футбол
12:50
Если UEFA решится, то это будет серьезный удар. Спортивная общественность давит на Беларусь Тема дня
Александр Лукашенко / Фото - obozrevatel.com

UEFA отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой – громкий заголовок вчера сотряс информационное пространство.

Футбол, самый популярный вид спорта на планете, также не остался в стороне и отреагировал на режим Александра Лукашенко.

Эта информация поступила от заместителя генерального секретаря UEFA Кевина Лямура. Что она значила?

Самое очевидное – матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций белорусские команды будут вынуждены проводить на нейтральных полях. Помимо этого, UEFA – это еще и футзал, женский футбол, матчи сборных всех возрастов, официальные мероприятия.

Очень сильных шаг, жесткая позиция.

Правда, уже на следующий день в UEFA отреагировали на новости и опровергли их:

«Грядущие матчи UEFA с участием национальных команд и клубов пройдут в Беларуси по расписанию.

Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс UEFA в 2021 году в Белоруссии не состоятся».

Интересно, первая новость – это просто вброс или вопрос, который действительно поднимался в UEFA, но не нашел поддержки? Точно никто не скажет.

И если футбол пока молчит, то другие виды спорта все же давят на режим самопровозглашенного президента Беларуси Лукашено.

- у Минска отобрали чемпионат мира по хоккею и провели его в Риге

- у Минска отобрали чемпионат мира по современному пятиборью, последний квалификационный турнир перед Токио-2020

- у Раубичей отобрали этап Кубка мира по биатлону

- у Минска отобрали чемпионат Европы по велотреку

- у Минска отобрали чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу

Есть ощущение, что это не полный список, а просто наиболее обсуждаемые соревнования.

Кто-то из организаторов прикрывался неблагоприятной ситуацией с коронавирусом в Беларуси. А кто-то говорил о «неопределенной ситуации в стране».

Мир спорта не может закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси. Но решится ли UEFA на столь жесткие меры? Как минимум, предыдущие решения Союза остаются в силе. А это уже позиция.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Александр Лукашенко UEFA

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