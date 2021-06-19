Если UEFA решится, то это будет серьезный удар. Спортивная общественность давит на Беларусь
UEFA отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой – громкий заголовок вчера сотряс информационное пространство.
Футбол, самый популярный вид спорта на планете, также не остался в стороне и отреагировал на режим Александра Лукашенко.
Эта информация поступила от заместителя генерального секретаря UEFA Кевина Лямура. Что она значила?
Самое очевидное – матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций белорусские команды будут вынуждены проводить на нейтральных полях. Помимо этого, UEFA – это еще и футзал, женский футбол, матчи сборных всех возрастов, официальные мероприятия.
Очень сильных шаг, жесткая позиция.
Правда, уже на следующий день в UEFA отреагировали на новости и опровергли их:
«Грядущие матчи UEFA с участием национальных команд и клубов пройдут в Беларуси по расписанию.
Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс UEFA в 2021 году в Белоруссии не состоятся».
Интересно, первая новость – это просто вброс или вопрос, который действительно поднимался в UEFA, но не нашел поддержки? Точно никто не скажет.
И если футбол пока молчит, то другие виды спорта все же давят на режим самопровозглашенного президента Беларуси Лукашено.
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Есть ощущение, что это не полный список, а просто наиболее обсуждаемые соревнования.
Кто-то из организаторов прикрывался неблагоприятной ситуацией с коронавирусом в Беларуси. А кто-то говорил о «неопределенной ситуации в стране».
Мир спорта не может закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси. Но решится ли UEFA на столь жесткие меры? Как минимум, предыдущие решения Союза остаются в силе. А это уже позиция.
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