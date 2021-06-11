Италия громит Турцию. Онлайн трансляция прямо сейчас
Это было сильно. Евро-2020 стартовал с мощного выступления легендарного итальянского певца
Андреа Бочелли открыл чемпионат Европы, который был отложен на 1 год
Андреа Бочелли / Фото: Twitter
Евро-2020 наконец-то стартовал. Церемония открытия началась за полчаса до стартового матча турнира Турция – Италия.
На церемонии выступил легендарный итальянский оперный певец – Андреа Бочелли. Зацените голос мастера.
Видео трансляция матча Турция – Италия.
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