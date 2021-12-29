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«Это невозможно физически и психологически». Левандовски не поддержал идею проведения ЧМ каждые 2 года

Польский форвард считает, что футболистам нужен отдых
Футбол В мире
28 декабря 07:50
«Это невозможно физически и психологически». Левандовски не поддержал идею проведения ЧМ каждые 2 года
Роберт Левандовски / Фото: Getty Images

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски не поддержал идею проведения чемпионата мира каждые 2 года. Слова форварда приводит ESPN.

«Я не фанат этой идеи. Мы и так уже играем так много матчей каждый год. Много тяжелых матчей, много тяжелых недель, в течение которых мы готовимся к сезону или большим турнирам.

Если мы хотим придумать что-нибудь другое, что изменит привычное расписание, нужно также думать и о перерывах. Если у нас будет чемпионат мира каждые два года, период, когда футболисты смогут играть на высоком уровне, сократится. Это невозможно физически и психологически. Если ты хочешь долго играть в футбол, тебе нужны периоды отдыха».


Ранее президент FIFA Джанни Инфантино назвал очередную причину, почему стоит проводить ЧМ каждые 2 года.

Петр Приходько
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(Голосов: 3)

Теги

Роберт Левандовски Бавария

Комментарии 2

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29 декабря 2021г. 10:44
Подскажите а когда же провалить матчи Евро?
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28 декабря 2021г. 08:45
Кто такой Левандовски? И зачем здесь его мнение? Средний игрок старой клячи Баварии. Пешеход-пенсионер. Даже с Роналду его рядо не поставишь - у того талант, а у поляка за спиной старый хрыч с деньгами и влиянием. Пора на пенсию.
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