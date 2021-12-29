«Это невозможно физически и психологически». Левандовски не поддержал идею проведения ЧМ каждые 2 года

Роберт Левандовски / Фото: Getty Images

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски не поддержал идею проведения чемпионата мира каждые 2 года. Слова форварда приводит ESPN.

Если мы хотим придумать что-нибудь другое, что изменит привычное расписание, нужно также думать и о перерывах. Если у нас будет чемпионат мира каждые два года, период, когда футболисты смогут играть на высоком уровне, сократится. Это невозможно физически и психологически. Если ты хочешь долго играть в футбол, тебе нужны периоды отдыха».