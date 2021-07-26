Это’О: «Это не я играл с Месси, а Месси играл со мной»

Камерунец выступал в «Барселоне» 5 лет

Фото: Twitter

Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это′О заявил, что он был ключевым игроком команды, команда играл вместе с Лионелем Месси. Его слова приводит Daily Mail.

– Вы упомянули Месси. Что Фати может у него почерпнуть? Вы играли с Лионелем.

– Нет. Он играл со мной, а это другое.

Месси играл со мной. Я не играл с Месси. В мое время, когда я был в команде, Месси играл со мной. Все было совершенно иначе.



Напомним, Месси вскоре может подписать новый контракт с «Барселоной».