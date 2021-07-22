Это`О хочет видеть в финале ЧМ-22 команды, которые точно туда не попадут
Бывший форвард «Барселоны», а ныне посол ЧМ-2022 Самюэль Это`О на официальном сайте турнира призвал болельщиков ехать в Катар на предстоящий мундиаль:
«Я не сомневаюсь, что это будет самый прекрасный чемпионат мира в истории. И у меня одно желание – увидеть финал, в котором сойдутся Камерун и Катар. Это будет уникальное событие.
Я призываю всех приехать в Катар на этот потрясающий турнир. Нам есть что вам предложить, и я надеюсь, что фанаты не упустят возможности смотреть по два матча группового этапа в день. Об этом они смогут рассказывать внукам – если только не привезут их с собой!
В декабре в Катаре около 20 градусов, идеальная погода для игроков и для фанатов».
Этот чемпионат мира станет первым в истории, который пройдет не летом, а зимой.
Сборная Украины также может попасть в Катар, если успешно справится с отбором. Уже стало известно, где подопечные Андрея Шевченко сыграют первый после Евро-2020 матч.
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