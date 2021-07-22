Это`О хочет видеть в финале ЧМ-22 команды, которые точно туда не попадут

Самюэль Это`О / фото - PTN

Бывший форвард «Барселоны», а ныне посол ЧМ-2022 Самюэль Это`О на официальном сайте турнира призвал болельщиков ехать в Катар на предстоящий мундиаль:

Я призываю всех приехать в Катар на этот потрясающий турнир. Нам есть что вам предложить, и я надеюсь, что фанаты не упустят возможности смотреть по два матча группового этапа в день. Об этом они смогут рассказывать внукам – если только не привезут их с собой!

В декабре в Катаре около 20 градусов, идеальная погода для игроков и для фанатов».