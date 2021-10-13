«Это у меня в ДНК». Роналду прокомментировал свой очередной хет-трик

Португалец продолжает обновлять мировой рекорд

Криштиану Роналду / фото - Twitter

В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Португалии разгромила Люксембург (5:0).

Оформивший в том матче хет-трик Криштиану Роналду на своей странице в Instagram прокомментировал яркий разгром:

«Очередная победа, очередной шаг вперед к нашей цели, очередная страница в истории нашей сборной! Все становится проще, когда играешь дома, перед своими болельщиками, которые поддерживают нас с первой до последней минуты. Я обещал, что всегда буду стремиться к большему! Это заложено у меня в ДНК, в наших ДНК, и мы никогда не бываем полностью довольны, никогда не опускаем рук и всегда боремся за максимально возможный результат. Вперед, Португалия!»

Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. В матче с Люксембургом он обновил рекорд, забив свой 113-й, 114-й и 115-й мяч.

Напомним, экс-игрок ПСЖ заявил, что Роналду и Месси больше не сражаются за ЗМ.