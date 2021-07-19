«Эвертон» бесплатно подпишет экс-лидера «Тоттенхэма»

Таунсенд покинул «Кристал Пэлас»

Фото: Sky Sports

«Эвертон» подпишет полузащитника Эндроса Таунсенда.

30-летний игрок достанется «ирискам» бесплатно. Летом он покинул «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports.

За «орлов» он играл с 2016-го года, проведя пять сезоном. До этого он играл за и «Тоттенхэм».

К слову, с тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом он успел поработать в «Ньюкасле».

Также на счету Эндроса шесть матчей за сборную Англии и два забитых мяча.