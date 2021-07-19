Бенитес – второй тренер в истории, который возглавлял «Ливерпуль» и «Эвертон»
«Эвертон» бесплатно подпишет экс-лидера «Тоттенхэма»
Таунсенд покинул «Кристал Пэлас»
13:30
Фото: Sky Sports
«Эвертон» подпишет полузащитника Эндроса Таунсенда.
30-летний игрок достанется «ирискам» бесплатно. Летом он покинул «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports.
За «орлов» он играл с 2016-го года, проведя пять сезоном. До этого он играл за и «Тоттенхэм».
К слову, с тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом он успел поработать в «Ньюкасле».
Также на счету Эндроса шесть матчей за сборную Англии и два забитых мяча.
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