«Эвертон» без Миколенко проиграл «Астон Вилле»
В 23-м туре АПЛ «Эвертон» в родных стенах минимально уступил «Астон Вилле».
Единственный мяч во встрече был забит в концовке 1-го тайма, отличился Буэндиа.
Отметим, что украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко пропускал этот матч из-за травмы.
В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» идет 16-м, имея 19 баллов, «Астон Вилла» – на 10 месте (26 очков).
АПЛ, 23-й тур
«Эвертон» – «Астон Вилла» 0:1
Гол: Буэндиа, 45
«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Мина, Холгейт, Годфри, Таунсенд (Гордон, 56), Грэй, Андре Гомеш (Аллан, 51), Дукуре (Оньянго, 65), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.
«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Коутиньо (Чуквуэмека, 74), Буэндиа (Хоз, 90), Уоткинс (Ингз, 79).
Предупреждения: Андре Гомеш (45), Кэлверт-Льюин (50), Мина (58), Мартинес (69), Кэш (75), Аллан (82), Годфри (83), Мингз (86), Ингз (90).
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