Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 1
Сегодня 1
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лестер - Эвертон 1:2 Окончен
16:00 Норвич - Вест Хэм 0:4 Окончен
16:00 Арсенал - Лидс 2:1 Окончен
18:30 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Лион 3:2 Окончен
16:00 Анже - Бордо 4:1 Окончен
18:05 Лорьян - Марсель 0:3 Окончен
21:45 ПСЖ - Труа 2:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Айнтрахт - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
18:30 Бавария - Штутгарт 2:2 Окончен
20:30 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Специя - Аталанта 1:3 Окончен
21:45 Верона - Милан 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Вильярреал - Севилья 1:1 Окончен
22:00 Атлетико - Реал 1:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Рома 2:0 1-й тайм
Футбол (1 событие из 1) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Рома 2:0 1-й тайм
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
21:30
Смешанные единоборства. Combate Global 1

«Евертон» другий день насоложується шикарним пострілом Миколенко

Гол українця приніс «ірискам» перемогу і вивів з зони вильоту
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:39
«Евертон» другий день насоложується шикарним пострілом Миколенко
Фото: Getty Images

Учора, 8 травня, «Евертон» Віталія Миколенко переміг «Лестер» (2:1).

Українець на початку матчу виконав неймовірний удар з льоту з-за меж штрафного майданчика в дальній кут воріт Каспера Шмейхеля. «Іриски» підготували хайлайт з пострілом Миколенко з усіх можливий ракурсів:

Нагадаємо, що завдяки перемозі «Евертон» піднявся з зони вильоту.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Миколенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Миколенко: «З кожною грою почуваюся дедалі впевненішим. Лемпард допомагає мені в цьому»
Миколенко: «З кожною грою почуваюся дедалі впевненішим. Лемпард допомагає мені в цьому»
Футбол Украинские легионеры
15:27
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:50
«Микола – не зупиняйся!». Сидорчук привітав Миколенка з шедевральним голом в АПЛ
«Микола – не зупиняйся!». Сидорчук привітав Миколенка з шедевральним голом в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:01
Лэмпард сообщил, что у Миколенко есть риск травмы
Лэмпард сообщил, что у Миколенко есть риск травмы
Футбол Украинские легионеры
08 мая 22:53
Лэмпард: «Я очень рад за Миколенко, это был качественный удар»
Лэмпард: «Я очень рад за Миколенко, это был качественный удар»
Футбол Украинские легионеры
08 мая 20:58
Шикарный гол Миколенко поднял «Эвертон» из зоны вылета в АПЛ
Шикарный гол Миколенко поднял «Эвертон» из зоны вылета в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08 мая 18:01

Новости: Футбол

«Реал» задоволений грою Луніна з «Атлетико», але відправить українця в ще одну оренду
«Реал» задоволений грою Луніна з «Атлетико», але відправить українця в ще одну оренду
Примерa (Испания)
22:10
Холанд пройшов медогляд в «Манчестер Сіті»
Холанд пройшов медогляд в «Манчестер Сіті»
Премьер-Лига (Англия)
21:41
Форвард «Динамо»: «В свій День народження загадав мир в Україні»
Форвард «Динамо»: «В свій День народження загадав мир в Україні»
Украинская Премьер-лига
21:06
«Евертон» другий день насоложується шикарним пострілом Миколенко
«Евертон» другий день насоложується шикарним пострілом Миколенко
Премьер-Лига (Англия)
20:39
«Нельотна погода». Лунін розчарований ганьбою другої армії світу
«Нельотна погода». Лунін розчарований ганьбою другої армії світу
Примерa (Испания)
20:08
Зінченко провів тренування з 10-річним біженцем з України
Зінченко провів тренування з 10-річним біженцем з України
Премьер-Лига (Англия)
19:39
Зінченко потрапив у символічну збірну 36-го туру АПЛ за версією WhoScored
Зінченко потрапив у символічну збірну 36-го туру АПЛ за версією WhoScored
Украинские легионеры
18:48
Паралімпійська збірна України розгромила Ірландію та вийшла до 1/2 фіналу чемпіонату світу
Паралімпійська збірна України розгромила Ірландію та вийшла до 1/2 фіналу чемпіонату світу
Сборная Украины
18:08
Петраков: «Якщо виведу збірну України на ЧС-2022, то прожив недаремно»
Петраков: «Якщо виведу збірну України на ЧС-2022, то прожив недаремно»
Сборная Украины
17:53
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
46
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
1
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
4
Все новости