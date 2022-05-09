Миколенко: «З кожною грою почуваюся дедалі впевненішим. Лемпард допомагає мені в цьому»
«Евертон» другий день насоложується шикарним пострілом Миколенко
Гол українця приніс «ірискам» перемогу і вивів з зони вильоту
20:39
Фото: Getty Images
Учора, 8 травня, «Евертон» Віталія Миколенко переміг «Лестер» (2:1).
Українець на початку матчу виконав неймовірний удар з льоту з-за меж штрафного майданчика в дальній кут воріт Каспера Шмейхеля. «Іриски» підготували хайлайт з пострілом Миколенко з усіх можливий ракурсів:
Нагадаємо, що завдяки перемозі «Евертон» піднявся з зони вильоту.
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