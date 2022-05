Яка гармата! Миколенко забив дебютний м’яч за «Евертон» шедевральним ударом

Віталій Миколенко / Фото: Getty Images

Захисник «Евертона» Віталій Миколенко забив дебютний м’яч за «ірисок». На 6-й хвилині в матчі проти «Лестера» українець з льоту спіймав круглого та відправив його точно в дальній кут одним дотиком. Шедевр.

MYKOLENKO’S FIRST GOAL FOR EVERTON



After his miss last week, he’s made up for it with an absolute rocket of a volley!



Everton lead away v Leicester!



Not bad for a LB



‘He’s magic you knowwwww, Vitaliy Mykolenkoooooo’ pic.twitter.com/sk7mgUAcCr