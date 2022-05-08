Яка гармата! Миколенко забив дебютний м’яч за «Евертон» шедевральним ударом

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 5
Сегодня 15
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Футбол (7 событий из 33) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Окончен
19:30 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Окончен
21:45 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Торино - Наполи 0:1 Окончен
21:45 Лацио - Сампдория 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетик - Валенсия 0:0 Окончен
22:00 Бетис - Барселона 1:2 Окончен
Футбол (5 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лестер - Эвертон 1:2 Окончен 1-й тайм
16:00 Норвич - Вест Хэм 0:3 Окончен 1-й тайм
16:00 Арсенал - Лидс 2:0 Окончен 1-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Анже - Бордо 2:0 Окончен 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Айнтрахт - Боруссия Мёнхенгладбах 0:1 1-й тайм
Футбол (15 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лестер - Эвертон 1:2 Окончен 1-й тайм
16:00 Норвич - Вест Хэм 0:3 Окончен 1-й тайм
16:00 Арсенал - Лидс 2:0 Окончен 1-й тайм
18:30 Манчестер Сити - Ньюкасл -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Лион 3:2 Окончен
16:00 Анже - Бордо 2:0 Окончен 1-й тайм
18:05 Лорьян - Марсель -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Труа -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Айнтрахт - Боруссия Мёнхенгладбах 0:1 1-й тайм
18:30 Бавария - Штутгарт -:- Запланирован
20:30 РБ Лейпциг - Аугсбург -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Специя - Аталанта 1:3 Окончен
21:45 Верона - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Вильярреал - Севилья -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Реал -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Рома -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:00
Райд
16:55
Баскетбол. Межконтинентальный кубок. Полуфинал. Замалек - Бургос

Яка гармата! Миколенко забив дебютний м’яч за «Евертон» шедевральним ударом

Наш козак засмутив «Лестер»
Футбол
16:52
Яка гармата! Миколенко забив дебютний м’яч за «Евертон» шедевральним ударом
Віталій Миколенко / Фото: Getty Images

Захисник «Евертона» Віталій Миколенко забив дебютний м’яч за «ірисок». На 6-й хвилині в матчі проти «Лестера» українець з льоту спіймав круглого та відправив його точно в дальній кут одним дотиком. Шедевр.

Раніше вболівальники «Евертона» визнали Миколенка найкращим гравцем квітня.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Миколенко Эвертон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Вболівальники «Евертона» визнали Миколенка найкращем гравцем команди у квітні
Вболівальники «Евертона» визнали Миколенка найкращем гравцем команди у квітні
Футбол Украинские легионеры
04 мая 20:11
Дулуб: «Миколенко практично з'їв Салаха»
Дулуб: «Миколенко практично з'їв Салаха»
Футбол Украинские легионеры
03 мая 19:37
Лэмпард: «Надеюсь, фанаты «Челси» меня поймут»
Лэмпард: «Надеюсь, фанаты «Челси» меня поймут»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
02 мая 10:58
Миколенко вийшов в основному складі і «Евертон» сенсаційно переміг «Челсі»
Миколенко вийшов в основному складі і «Евертон» сенсаційно переміг «Челсі»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
01 мая 18:16
Миколенко провел полный матч с «Ливерпулем», но «Эвертон» опустился в зону вылета
Миколенко провел полный матч с «Ливерпулем», но «Эвертон» опустился в зону вылета
Футбол Премьер-Лига (Англия)
24 апреля 20:45
Миколенко: «Если российские футболисты молчат – значит они поддерживают войну»
Миколенко: «Если российские футболисты молчат – значит они поддерживают войну»
Футбол Украинские легионеры
20 апреля 13:12

Новости: Футбол

Яка гармата! Миколенко забив дебютний м’яч за «Евертон» шедевральним ударом
Яка гармата! Миколенко забив дебютний м’яч за «Евертон» шедевральним ударом
16:52
Джіджі, скільки можна? Буффон проведе у «Пармі» ще один сезон
Джіджі, скільки можна? Буффон проведе у «Пармі» ще один сезон
Серия А (Италия)
14:53
Президент Федерації футболу Франції: «Зідан може очолити ПСЖ, а для збірної треба бути без клубу»
Президент Федерації футболу Франції: «Зідан може очолити ПСЖ, а для збірної треба бути без клубу»
Лига 1 (Франция)
14:24
«Інтер» має намір підписати молодшого сина Ліліана Тюрама
«Інтер» має намір підписати молодшого сина Ліліана Тюрама
Серия А (Италия)
13:53
Чеферін: «Проводити чемпіонат світу кожні 2 роки було безглуздою ідеєю. Наскільки я знаю, цього не буде»
Чеферін: «Проводити чемпіонат світу кожні 2 роки було безглуздою ідеєю. Наскільки я знаю, цього не буде»
В мире
13:19
УАФ офіційно затвердила дострокове завершення Кубка України, Першої та Другої ліг, жіночого та аматорського чемпіонатів
УАФ офіційно затвердила дострокове завершення Кубка України, Першої та Другої ліг, жіночого та аматорського чемпіонатів
Украинская Премьер-лига
12:52
«Манчестер Сіті» знаходиться в пошуках заміни екс-гравцю «Шахтаря»
«Манчестер Сіті» знаходиться в пошуках заміни екс-гравцю «Шахтаря»
Премьер-Лига (Англия)
12:22
Захисник «Аяксу» покине амстердамців заради контракту з європейським грандом
Захисник «Аяксу» покине амстердамців заради контракту з європейським грандом
В Европе
11:52
Рангнік: «Жахливий виступ. З першої до останньої хвилини цього матчу ми робили недостатньо»
Рангнік: «Жахливий виступ. З першої до останньої хвилини цього матчу ми робили недостатньо»
Премьер-Лига (Англия)
11:19
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
11
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
1
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
4
Все новости