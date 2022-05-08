Вболівальники «Евертона» визнали Миколенка найкращем гравцем команди у квітні
Яка гармата! Миколенко забив дебютний м’яч за «Евертон» шедевральним ударом
Наш козак засмутив «Лестер»
16:52
Віталій Миколенко / Фото: Getty Images
Захисник «Евертона» Віталій Миколенко забив дебютний м’яч за «ірисок». На 6-й хвилині в матчі проти «Лестера» українець з льоту спіймав круглого та відправив його точно в дальній кут одним дотиком. Шедевр.
MYKOLENKO’S FIRST GOAL FOR EVERTON— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 8, 2022
After his miss last week, he’s made up for it with an absolute rocket of a volley!
Everton lead away v Leicester!
Not bad for a LB
‘He’s magic you knowwwww, Vitaliy Mykolenkoooooo’ pic.twitter.com/sk7mgUAcCr
Раніше вболівальники «Евертона» визнали Миколенка найкращим гравцем квітня.
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