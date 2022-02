«Эвертон» и «Манчестер Сити» поддержали Украину. Зинченко и Миколенко заплакали

Фото: BBC

«Эвертон» в матче 27 туре АПЛ сыграет с «Манчестер Сити».

Перед игрой оба клуба поддержали Украину из-за вторжения РФ. Игроки «Эвертона» вышли с украинскими флагами, футболисты «Манчестер Сити» – в футболках с украинским флагом и надписью «Нет войне».

Виталий Миколенко и Александр Зинченко в этот момент заплакали.

Zinchenko & Mykolenko sharing an embrace during the warm-up.



pic.twitter.com/dZ6mfzLJqM