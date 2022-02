«Эвертон» поддержал Миколенко и Украину

Фото: Sky Sports

«Эвертон» в соцсетях выложил сообщение о поддержке защитника команды Виталия Миколенко в связи с вторжением РФ в Украину.

Our thoughts go out to Vitaliy Mykolenko & his family during these extremely different times.



