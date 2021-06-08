Любимчик Анчелотти? В «Реал» за тренером может проследовать и форвард «Эвертона»
«Эвертон» ведет переговоры о назначении Нуну
Тренер покинул «Вулверхэмптон»
09:54
Фото: Sky Sports
«Эвертон» ведет переговоры с Нуну Эшпириту Санту.
Португальский специалист является приоритетным вариантом для «ирисок». Он готов возобновить работу, сообщает Football Insider.
Ливерпульский клуб остался без тренера после ухода Карло Анчелотти. Итальянец ушел в «Реал».
Также рассматривается и возвращение в команду Дэвида Мойеса.
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