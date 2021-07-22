Эвра о Сака, Рэшфорде и Санчо: «Расисты опозорили Англию»
Эвра: «Соцсети дают людям возможность распространять расизм»
Люди продолжают писать большое количество оскорбительных вещей
22 июля 14:12
Патрис Эвра / фото - Eurosport
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал распространение расизма в социальных сетях. Слова игрока приводит Sky Sports.
«Они могут сразу блокировать людей, но, извините, когда речь идет о новостях, связанных с коронавирусом, все соцсети реагируют сразу, включая Twitter. Instagram сразу же банит ню-фото. Так что не говорите, что соцсети не могут справляться с расистами.
Мне кажется, что все эти платформы просто дают людям возможность распространять расизм. Не говорите, что у них нет возможности бороться с этим».
Ранее Эвра также поддержал футболистов сборной Англии, который подверглись травле на расовой почве из-за незабитых пенальти в финале Евро-2020.
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