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Эвра вспомнил видео, на котором он облизывал, целовал и шлепал сырую курицу

Француз стыдиться этой ситуации
Футбол В Европе
12:33
Эвра вспомнил видео, на котором он облизывал, целовал и шлепал сырую курицу
Патрис Эвра / фото - MUFC

Экс-защитник МЮ и сборной Франции Патрис Эвра вспомнил, как в 2018-м году записал видео, на котором он облизывал, целовал и шлепал сырую курицу. Бывшего игрока цитирует 442.

«Я не узнаю человека, сделавшего это. Когда я смотрю это сейчас, думаю: «Что за хрень?»

Я сидел дома, и тут мне в голову приходит мысль: «Надо повеселиться». Был День благодарения, и я просто хотел повеселить людей, поэтому я шлепал и целовал дохлого сырого цыпленка.

Хуже всего было, когда я приехал в Швейцарию через несколько месяцев после этого. Мужчина попросил со мной сфотографироваться, а его девушка говорит: «Я знаю его! Это парень, который лизал курицу».

Я подумал про себя: «Молодец, Патрис, можешь гордиться собой».

Ранее француз раскритиковал премию лучшему вратарю мира, заявив что Эдуар Менди не получил приз, потому что участников Кубка Африки считают обезьянами.

Павел Харченко
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Патрис Эвра Манчестер Юнайтед сборная Франции (футбол)

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