Эвра вспомнил видео, на котором он облизывал, целовал и шлепал сырую курицу
Экс-защитник МЮ и сборной Франции Патрис Эвра вспомнил, как в 2018-м году записал видео, на котором он облизывал, целовал и шлепал сырую курицу. Бывшего игрока цитирует 442.
«Я не узнаю человека, сделавшего это. Когда я смотрю это сейчас, думаю: «Что за хрень?»
Я сидел дома, и тут мне в голову приходит мысль: «Надо повеселиться». Был День благодарения, и я просто хотел повеселить людей, поэтому я шлепал и целовал дохлого сырого цыпленка.
Хуже всего было, когда я приехал в Швейцарию через несколько месяцев после этого. Мужчина попросил со мной сфотографироваться, а его девушка говорит: «Я знаю его! Это парень, который лизал курицу».
Я подумал про себя: «Молодец, Патрис, можешь гордиться собой».
Patrice Evra slapping and licking RAW chicken, ladies and gentlemen— Metro Sport (@Metro_Sport) November 21, 2018
That's enough internet for today... pic.twitter.com/63xXskJfS3
Ранее француз раскритиковал премию лучшему вратарю мира, заявив что Эдуар Менди не получил приз, потому что участников Кубка Африки считают обезьянами.
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