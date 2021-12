Эвра вспомнил видео, на котором он облизывал, целовал и шлепал сырую курицу

Патрис Эвра / фото - MUFC

Экс-защитник МЮ и сборной Франции Патрис Эвра вспомнил, как в 2018-м году записал видео, на котором он облизывал, целовал и шлепал сырую курицу. Бывшего игрока цитирует 442.

Patrice Evra slapping and licking RAW chicken, ladies and gentlemen



That's enough internet for today... pic.twitter.com/63xXskJfS3