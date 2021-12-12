Эвра вспомнил видео, на котором он облизывал, целовал и шлепал сырую курицу

Патрис Эвра / фото - MUFC

Экс-защитник МЮ и сборной Франции Патрис Эвра вспомнил, как в 2018-м году записал видео, на котором он облизывал, целовал и шлепал сырую курицу. Бывшего игрока цитирует 442.

Я сидел дома, и тут мне в голову приходит мысль: «Надо повеселиться». Был День благодарения, и я просто хотел повеселить людей, поэтому я шлепал и целовал дохлого сырого цыпленка.

Хуже всего было, когда я приехал в Швейцарию через несколько месяцев после этого. Мужчина попросил со мной сфотографироваться, а его девушка говорит: «Я знаю его! Это парень, который лизал курицу».

Я подумал про себя: «Молодец, Патрис, можешь гордиться собой».