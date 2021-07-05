Евро 2020. Италия — Испания. Онлайн трансляция

Один из самых конкурентных поединков ЧЕ-2020

Национальные команды Италии и Испании сразятся в рамках 1/2 финала чемпионата Европы по футболу.

Дата матча: 6 июля 2021 года.

Место проведения: стадион Уэмбли (Лондон, Англия).

Следить за игрой вы сможете на нашем сайте. В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн трансляцию, в которой максимально оперативно и подробно будет описано все происходящее. Старт в 22:00 по киевскому времени.