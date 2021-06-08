Де Лигт вернулся в общую группу сборной Нидерландов перед матчем с Украиной
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
Матч группы С чемпионата Европы по футболу на XSPORT.ua
Фото: knvb.com
Национальные команды Нидерландов и Австрии сразятся во втором туре ЕВРО-2020.
Дата матча: 17.06.2021.
Место проведения: Йохан Кройфф Арена в Амстердаме.
Нидерланды - Австрия: онлайн трансляция
В день игры в этой новости состоится текстовая прямая трансляция. В ней максимально оперативно и подробно будет описано все, что происходит на поле. Начало в 22:00 по киевскому времени.Также следите за турнирной таблицей ЧЕ-2020.
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