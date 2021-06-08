Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция

Матч группы С чемпионата Европы по футболу на XSPORT.ua

Фото: knvb.com

Национальные команды Нидерландов и Австрии сразятся во втором туре ЕВРО-2020.

Дата матча: 17.06.2021.

Место проведения: Йохан Кройфф Арена в Амстердаме.

Нидерланды - Австрия: онлайн трансляция

В день игры в этой новости состоится текстовая прямая трансляция. В ней максимально оперативно и подробно будет описано все, что происходит на поле. Начало в 22:00 по киевскому времени.