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Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция

Матч группы С чемпионата Европы по футболу на XSPORT.ua
Футбол Евро-2020
18:19
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
Фото: knvb.com

Национальные команды Нидерландов и Австрии сразятся во втором туре ЕВРО-2020.

Дата матча: 17.06.2021.

Место проведения: Йохан Кройфф Арена в Амстердаме.

Нидерланды - Австрия: онлайн трансляция 

В день игры в этой новости состоится текстовая прямая трансляция. В ней максимально оперативно и подробно будет описано все, что происходит на поле. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Также следите за турнирной таблицей ЧЕ-2020.
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Теги

сборная Нидерландов (футбол) сборная Австрии (футбол)

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