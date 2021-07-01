Евро 2020. Украина — Англия. Онлайн трансляция

Невероятно важный матч для подопечных Андрея Шевченко

Сборная Украины сыграет с национальной командой Англии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Дата матча: 3 июля 2021 года.

Место проведения: Олимпийский стадион в Риме (Италия).

Следить за всеми событиями игры вы сможете на нашем сайте. В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн трансляцию, из которой вы максимально быстро будете узнавать все подробности с поля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее Украина выиграла у Швеции с результатом 1:2.