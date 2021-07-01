Евро 2020. Украина — Англия. Онлайн трансляция

Евро 2020. Швейцария — Испания. Видео трансляция
19:00
Сборная Украины сыграет с национальной командой Англии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
Дата матча: 3 июля 2021 года.
Место проведения: Олимпийский стадион в Риме (Италия).
Следить за всеми событиями игры вы сможете на нашем сайте. В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн трансляцию, из которой вы максимально быстро будете узнавать все подробности с поля. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее Украина выиграла у Швеции с результатом 1:2.
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