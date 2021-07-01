Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Евро 2020. Украина — Англия. Онлайн трансляция

Невероятно важный матч для подопечных Андрея Шевченко
Футбол Евро-2020
1 июля 22:14
Евро 2020. Украина — Англия. Онлайн трансляция

Сборная Украины сыграет с национальной командой Англии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Дата матча: 3 июля 2021 года.

Место проведения: Олимпийский стадион в Риме (Италия).

Следить за всеми событиями игры вы сможете на нашем сайте. В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн трансляцию, из которой вы максимально быстро будете узнавать все подробности с поля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее Украина выиграла у Швеции с результатом 1:2


Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Футбол

А вот теперь начнется настоящий экшн. Да здравствуют битвы за полуфинал Евро – Украина тоже в борьбе
Превью
А вот теперь начнется настоящий экшн. Да здравствуют битвы за полуфинал Евро – Украина тоже в борьбе
Сборная Украины
00:00
Покинувший «Олимпик» хавбек усилил «Львов»
Покинувший «Олимпик» хавбек усилил «Львов»
Украинская Премьер-лига
1 июля 22:57
Евро 2020. Швейцария — Испания. Онлайн трансляция
Евро 2020. Швейцария — Испания. Онлайн трансляция
Евро-2020
1 июля 22:56
Евро 2020. Швейцария — Испания. Видео трансляция
Евро 2020. Швейцария — Испания. Видео трансляция
Евро-2020
1 июля 22:49
Евро 2020. Чехия — Дания. Видео трансляция
Евро 2020. Чехия — Дания. Видео трансляция
Евро-2020
1 июля 22:45
Евро 2020. Чехия — Дания. Онлайн трансляция
Евро 2020. Чехия — Дания. Онлайн трансляция
Евро-2020
1 июля 22:42
Луис Энрике похвалил сборную Украины
Луис Энрике похвалил сборную Украины
Евро-2020
1 июля 22:40
Беланда нашел себе новый клуб в Турции
Беланда нашел себе новый клуб в Турции
В Европе
1 июля 22:35
Новая страница в истории Украины – сборная сыграет с Англией в четвертьфинале Евро
Новая страница в истории Украины – сборная сыграет с Англией в четвертьфинале Евро
Сборная Украины
1 июля 22:31
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости