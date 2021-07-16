Евро закончился – теперь время нормального футбола. УПЛ еще не стартовала, а уже наделала шума

Одни снимаются, другие угрожают сняться, третьи тратят 40 миллионов евро

Превью

«Минай» продавил «Олимпик» и занял его место в УПЛ / Фото - УПЛ

Наконец-то этот чемпионат Европы уже закончился. Ну кому нужны эти матчи со счетом 5:3, борьба до последних секунд, интригующие серии пенальти с драматичным сценарием? Вот именно – никому.

Нам нужна УПЛ! И она уже возвращается – первый тур стартует уже 23 июля, через 20 дней после вылета сборной Украины из чемпионата Европы.

И хоть мы только ждем начала Премьер-лиги, но шума она уже наделала.

Начнем с того, что впервые за девять лет (с сезона 2012/13) у нас в чемпионате будет 16 команд. В элиту возвращаются Харьков, Одесса и Луцк (он же Ровно). Правда, амбиции у этих команд, вроде как, не элитные. Но, будем разбираться уже по ходу дела.

Что уж точно – «Олимпика» в УПЛ не будет. Где он будет и будет ли вообще – все еще непонятно (официально его приняли в Первую лигу). Но то, что впервые с сезона 2014/15 Премьер-лиге придется обходиться без этого клуба – дело решенное.

И его место займет «Минай». Да, тот, который подозревали в одном из самых наглых договорных матчей последних лет в украинском спорте. 14 игроков покинули клуб в межсезонье (данные Transfermarkt), вскоре он может получить трансферный бан от FIFA. Солидное усиление для нашего футбола, ничего не скажешь.

Хотя, руки у руководства Премьер-лиги, наверное. Были связаны. К ним и так поднялись сразу три команды из второго дивизиона. Ну а «Николаев», который занял четвертое место в последнем сезоне Первой лиги из-за проблем с финансированием опустился во Вторую. Сильно, да? Вот они были в трех очках от УПЛ, а вот – уже в последнем профессиональном дивизионе украинской футбольной иерархии. Вжух, как говорится.

Во Львове тоже бушуют страсти. И даже не вокруг «Карпат» (нескольких). «Рух» и «Львов» не хотят играть на дорогой, по их мнению, «Арене Львов». Им больше нравится стадион «Украина». Но он действительно старый и всем своим видом просить реконструкции.

Наверное, именно поэтому его лишили возможности принимать матчи УПЛ за две недели до старта нового сезона. Раньше никаких проблем ведь не было, они резко свалились на голову, появились из неоткуда. И поэтому «Рух», от такой неожиданности, угрожает сняться с чемпионата.

Теперь о недавних участниках еврокубков. «Александрия» и «Десна» хоть и говорят, что у них все хорошо, но доверия их слова не вызывают. Первых в межсезонье покинули 10 игроков (все бесплатно), вторых – 14. Причем, в Чернигове, поговаривают, еще и долги по зарплате.

Конкуренция в украинском футболе – это когда команды, не справившиеся с амбициозной задачей, потом рассыпаются на глазах.

Правда, «Днепра-1» это не касается. После дебютного сезона в УПЛ руководство решило усилиться еще больше – ждать прорыва? Или от «Ингульца», который тоже не посыпался после того, как завершил прошлую кампанию в конце пелетона. Чего ожидать от «Мариуполя» непонятно – арендованные ушли и еще непонятно кто придет на их место. В зависимости от качества новых арендованных команда может бороться как за выживание, так и за еврокубки.

А что там у участников этих самых еврокубков? У «Ворсклы» на вид, если не брать в учет то, что их почетного президента объявил в розыск Интерпол, все, вроде как, нормально. Работа на трансферном рынке, честно говоря, внушает надежды на борьбу в Лиге Конференций.

«Колос» ведет себя скромнее, но пытается выцепить в команду тех, кто плохо лежал в других командах. С переменным успехом получается.

«Заря». Ситуация в клубе от межсезонья до межсезонья не меняется. Лидеры уходят. На их место приходят качественные игроки, которым нужно время сыграться. Когда-то больше, когда-то меньше. От этого и зависит итоговый результат.

Ну и, напоследок, о грандах. 41 миллион евро – такие траты выглядят как пир во время чумы. Последние два сезона «Шахтер» обходился, практически, без трансферов. «Горняки» упустили чемпионство, Кубок, Суперкубок, не вышли из группы Лиги чемпионов и решили серьезно усилиться: сменили тренера и подписали игроков в каждую из линий, кроме вратарской. Это все интригует – интересно, что команда получит на выходе.

У «Динамо» ничего подобного не наблюдается и близко. Киевляне пытаются разобраться со своей огромнейшей заявкой – массово отправляют игроков в аренды, а также усиливаются с минимальной потерей финансов. Мирча Луческу настолько верит в своей тренерский гений и имеющихся игроков?

Украинский футбол – это когда, может, и не очень интересно смотреть, но зато всегда есть, о чем поговорить. Причем, ему без разницы стартовал уже сезон и только готовится к началу.

Нас ждет, как всегда, много чего интересного. За это мы и любим УПЛ – она не дает нам скучать. Скандалы, интриги расследования – без них не обойтись. Футбол? Ну, это ведь не главное.