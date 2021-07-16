Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа 5:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Евро закончился – теперь время нормального футбола. УПЛ еще не стартовала, а уже наделала шума

Одни снимаются, другие угрожают сняться, третьи тратят 40 миллионов евро
Футбол Украинская Премьер-лига
16:23
Евро закончился – теперь время нормального футбола. УПЛ еще не стартовала, а уже наделала шума Превью
«Минай» продавил «Олимпик» и занял его место в УПЛ / Фото - УПЛ

Наконец-то этот чемпионат Европы уже закончился. Ну кому нужны эти матчи со счетом 5:3, борьба до последних секунд, интригующие серии пенальти с драматичным сценарием? Вот именно – никому.

Нам нужна УПЛ! И она уже возвращается – первый тур стартует уже 23 июля, через 20 дней после вылета сборной Украины из чемпионата Европы.

И хоть мы только ждем начала Премьер-лиги, но шума она уже наделала.

Начнем с того, что впервые за девять лет (с сезона 2012/13) у нас в чемпионате будет 16 команд. В элиту возвращаются Харьков, Одесса и Луцк (он же Ровно). Правда, амбиции у этих команд, вроде как, не элитные. Но, будем разбираться уже по ходу дела.

Что уж точно – «Олимпика» в УПЛ не будет. Где он будет и будет ли вообще – все еще непонятно (официально его приняли в Первую лигу). Но то, что впервые с сезона 2014/15 Премьер-лиге придется обходиться без этого клуба – дело решенное.

И его место займет «Минай». Да, тот, который подозревали в одном из самых наглых договорных матчей последних лет в украинском спорте. 14 игроков покинули клуб в межсезонье (данные Transfermarkt), вскоре он может получить трансферный бан от FIFA. Солидное усиление для нашего футбола, ничего не скажешь.

Хотя, руки у руководства Премьер-лиги, наверное. Были связаны. К ним и так поднялись сразу три команды из второго дивизиона. Ну а «Николаев», который занял четвертое место в последнем сезоне Первой лиги из-за проблем с финансированием опустился во Вторую. Сильно, да? Вот они были в трех очках от УПЛ, а вот – уже в последнем профессиональном дивизионе украинской футбольной иерархии. Вжух, как говорится.

Во Львове тоже бушуют страсти. И даже не вокруг «Карпат» (нескольких). «Рух» и «Львов» не хотят играть на дорогой, по их мнению, «Арене Львов». Им больше нравится стадион «Украина». Но он действительно старый и всем своим видом просить реконструкции.

Наверное, именно поэтому его лишили возможности принимать матчи УПЛ за две недели до старта нового сезона. Раньше никаких проблем ведь не было, они резко свалились на голову, появились из неоткуда. И поэтому «Рух», от такой неожиданности, угрожает сняться с чемпионата.

Теперь о недавних участниках еврокубков. «Александрия» и «Десна» хоть и говорят, что у них все хорошо, но доверия их слова не вызывают. Первых в межсезонье покинули 10 игроков (все бесплатно), вторых – 14. Причем, в Чернигове, поговаривают, еще и долги по зарплате.

Конкуренция в украинском футболе – это когда команды, не справившиеся с амбициозной задачей, потом рассыпаются на глазах.

Правда, «Днепра-1» это не касается. После дебютного сезона в УПЛ руководство решило усилиться еще больше – ждать прорыва? Или от «Ингульца», который тоже не посыпался после того, как завершил прошлую кампанию в конце пелетона. Чего ожидать от «Мариуполя» непонятно – арендованные ушли и еще непонятно кто придет на их место. В зависимости от качества новых арендованных команда может бороться как за выживание, так и за еврокубки.

А что там у участников этих самых еврокубков? У «Ворсклы» на вид, если не брать в учет то, что их почетного президента объявил в розыск Интерпол, все, вроде как, нормально. Работа на трансферном рынке, честно говоря, внушает надежды на борьбу в Лиге Конференций.

«Колос» ведет себя скромнее, но пытается выцепить в команду тех, кто плохо лежал в других командах. С переменным успехом получается.

«Заря». Ситуация в клубе от межсезонья до межсезонья не меняется. Лидеры уходят. На их место приходят качественные игроки, которым нужно время сыграться. Когда-то больше, когда-то меньше. От этого и зависит итоговый результат.

Ну и, напоследок, о грандах. 41 миллион евро – такие траты выглядят как пир во время чумы. Последние два сезона «Шахтер» обходился, практически, без трансферов. «Горняки» упустили чемпионство, Кубок, Суперкубок, не вышли из группы Лиги чемпионов и решили серьезно усилиться: сменили тренера и подписали игроков в каждую из линий, кроме вратарской. Это все интригует – интересно, что команда получит на выходе.

У «Динамо» ничего подобного не наблюдается и близко. Киевляне пытаются разобраться со своей огромнейшей заявкой – массово отправляют игроков в аренды, а также усиливаются с минимальной потерей финансов. Мирча Луческу настолько верит в своей тренерский гений и имеющихся игроков?

Украинский футбол – это когда, может, и не очень интересно смотреть, но зато всегда есть, о чем поговорить. Причем, ему без разницы стартовал уже сезон и только готовится к началу.

Нас ждет, как всегда, много чего интересного. За это мы и любим УПЛ – она не дает нам скучать. Скандалы, интриги расследования – без них не обойтись. Футбол? Ну, это ведь не главное.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк

Комментарии 3

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
16 июля 2021г. 16:48
Это не статья, это поверхностный рерайт одного из обзоров, когда автор барани не разбирается даже в том о чем пишет
0 0
Ответить
16 июля 2021г. 16:45
Автор реально школьник, текст отстой) постыдитесь пускать такое в сеть. "Лежали" "интриги, расследования" и прочая чепуха уровня 9классника живущего всю жизнь на дистанционке(((
0 0
Ответить
16 июля 2021г. 17:51
Ем, ну, буду знати. Школьнік – так школьнік. Що тут скажеш
0 0
Ответить

Новости по тегам

«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма
«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма
Футбол Украинская Премьер-лига
17:48
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
Футбол Украинская Премьер-лига
17:25
Защитник «Динамо»: «Все были рады видеть «сборников»
Защитник «Динамо»: «Все были рады видеть «сборников»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:19
Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ
Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
14:47
Ванат: «Спасибо Денису Бойко за голевую передачу»
Ванат: «Спасибо Денису Бойко за голевую передачу»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:08
Ребров – о Лобановском: «Он пытался искать умных игроков»
Ребров – о Лобановском: «Он пытался искать умных игроков»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:31

Новости: Футбол

«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма
«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма
Украинская Премьер-лига
17:48
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
Украинская Премьер-лига
17:25
Доннарумма татуировкой отметил победу на Евро-2020
Доннарумма татуировкой отметил победу на Евро-2020
Евро-2020
17:03
Кобин прокомментировал присутствие Севидова на спарринге «Миная»
Кобин прокомментировал присутствие Севидова на спарринге «Миная»
Украинская Премьер-лига
17:02
Ракицкий: «Малиновский играл через боль, мужик, Ярмола вообще всем критикам на Евро-2020 рты позакрывал»
Ракицкий: «Малиновский играл через боль, мужик, Ярмола вообще всем критикам на Евро-2020 рты позакрывал»
Сборная Украины
16:45
В УАФ решили не отказываться от правила выездного гола в переходных матчах между УПЛ и Первой лигой
В УАФ решили не отказываться от правила выездного гола в переходных матчах между УПЛ и Первой лигой
Украинская Премьер-лига
16:40
Президент «Реала»: «Гути – идиот, Фигу – су**н сын»
Президент «Реала»: «Гути – идиот, Фигу – су**н сын»
Примерa (Испания)
16:29
Евро закончился – теперь время нормального футбола. УПЛ еще не стартовала, а уже наделала шума
Превью
Евро закончился – теперь время нормального футбола. УПЛ еще не стартовала, а уже наделала шума
Украинская Премьер-лига
16:23
Владелец «Ворсклы» – в международном розыске
Владелец «Ворсклы» – в международном розыске
Украинская Премьер-лига
16:23
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
65
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости