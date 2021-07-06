Хавбек «Динамо»: «Наконец-то дали больше времени проявить себя»
«Эйбар» в ближайшие дни объявит о подписании Соля
Форвард «Динамо» близок к возвращению в Сегунду
Фран Соль / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Фран Соль близок к переходу в «Эйбар». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Манох Дасвани.
По информации источника, испанский клуб объявит о подписании футболиста в ближайшие дни. Отмечается также, что форвард еще в конце июня дал согласие на переход.
Отметим, что «Эйбар» в минувшем сезоне занял последнюю строчку в Примере. Таким образом, команда понизилась в классе.
Соль же прошедшую кампанию провел на правах аренды в «Тенерифе». Клуб также выступает в Сегунде.
Ранее форвард официально объявил о расставании с испанской командой.
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