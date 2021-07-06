«Эйбар» в ближайшие дни объявит о подписании Соля

Форвард «Динамо» близок к возвращению в Сегунду

Фран Соль / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Фран Соль близок к переходу в «Эйбар». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Манох Дасвани.

По информации источника, испанский клуб объявит о подписании футболиста в ближайшие дни. Отмечается также, что форвард еще в конце июня дал согласие на переход.

Отметим, что «Эйбар» в минувшем сезоне занял последнюю строчку в Примере. Таким образом, команда понизилась в классе.

Соль же прошедшую кампанию провел на правах аренды в «Тенерифе». Клуб также выступает в Сегунде.

Ранее форвард официально объявил о расставании с испанской командой.