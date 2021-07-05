Соль сообщил, что покидает «Тенерифе»

Фран Соль / Фото: Twitter

Нападающий «Тенерифе» Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», в своем Instagram сообщил, что покидает испанский клуб.

Я снова начал наслаждаться футболом после долгого периода травм и малого количества игр. Спасибо «Тенерифе», обоим тренерам, менеджменту. Я снова смог почувствовать, что такое – играть и забивать голы.

Я был очень счастлив, и меня всегда будет беспокоить то, что я не смог насладиться публикой домашней арены «Тенерифе».

Я надеюсь, что это не прощание. Желаю, чтобы однажды я смогу вернуться. Обнимаю и вперед «Тете» (прозвище клуба – прим.). Спасибо и удачи».