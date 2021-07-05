«Это Рай». Фран Соль рассказал, где бы хотел продолжить карьеру
Соль сообщил, что покидает «Тенерифе»
Форварда «Динамо» арендует «Эйбар»
Фран Соль / Фото: Twitter
Нападающий «Тенерифе» Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», в своем Instagram сообщил, что покидает испанский клуб.
«Сегодняшний день грустный для меня, потому что я должен попрощаться с «Тенерифе». Это был фантастический год для меня и моей семьи.
Я снова начал наслаждаться футболом после долгого периода травм и малого количества игр. Спасибо «Тенерифе», обоим тренерам, менеджменту. Я снова смог почувствовать, что такое – играть и забивать голы.
Я был очень счастлив, и меня всегда будет беспокоить то, что я не смог насладиться публикой домашней арены «Тенерифе».
Я надеюсь, что это не прощание. Желаю, чтобы однажды я смогу вернуться. Обнимаю и вперед «Тете» (прозвище клуба – прим.). Спасибо и удачи».
Ранее стало известно, что Эйбар арендует Соля.
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