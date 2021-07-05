Соль согласился вернуться на родину. Теперь слово за «Динамо»
«Эйбар» все ближе к аренде Соля
Форвард покинул «Тенерифе»
Фото: Tenerife
Нападающий «Динамо» Фран Соль покинул «Тенерифе».
В своих соцсетях игрок попрощался с испанской командой. За нее испанец выступал один сезон.
В ближайшие дни он должен присоединиться к «Динамо», но надолго не задержится.
Как сообщает Deporpress.es, Соля арендует «Эйбар». С нового сезона команда будет выступать в Сегунде.
Соль в прошлом сезоне забил 10 голов в 38 матчах за «Тенерифе».
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