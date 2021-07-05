«Эйбар» все ближе к аренде Соля

Форвард покинул «Тенерифе»

Фото: Tenerife

Нападающий «Динамо» Фран Соль покинул «Тенерифе».

В своих соцсетях игрок попрощался с испанской командой. За нее испанец выступал один сезон.

В ближайшие дни он должен присоединиться к «Динамо», но надолго не задержится.

Как сообщает Deporpress.es, Соля арендует «Эйбар». С нового сезона команда будет выступать в Сегунде.

Соль в прошлом сезоне забил 10 голов в 38 матчах за «Тенерифе».