Езерский – о старте сборной U-19 в отборе на Евро: «Финляндия – сильный оппонент»

Владимир Езерский / Фото - УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Владимир Езерский рассказал о подготовке команды к старту в отборе на Евро-2022.

Что касается соперников, то сборная Финляндии уже не раз проводила сборы. Собираем по ней информацию. Я был в этой стране, знаю, как работает вертикаль сборных. Это сильный оппонент. Это же касается и команды Польши, хозяев турнира. В общем, группа непростая. Думаю, как раз Украина, Польша и Финляндия разыграют путевки в следующий этап соревнований.