Езерский назвал причины, по которым сборная Украины не сумела удержать победу над Чехией
Езерский – о старте сборной U-19 в отборе на Евро: «Финляндия – сильный оппонент»
Тренер юношеской команды Украины сообщил, что уже начал изучать соперника
19:18
Владимир Езерский / Фото - УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Владимир Езерский рассказал о подготовке команды к старту в отборе на Евро-2022.
Так как все юношеские сборные долго не собирались, к тому же произошли ротации тренеров некоторых команд, мне первым делом нужно было познакомиться с подопечными. Мы потренировались, провели два товарищеских матча, постарались привить ребятам идеи наставников. Поэтому с нетерпением ждем октября, когда эта сборная сыграет в квалификации Евро.
Что касается соперников, то сборная Финляндии уже не раз проводила сборы. Собираем по ней информацию. Я был в этой стране, знаю, как работает вертикаль сборных. Это сильный оппонент. Это же касается и команды Польши, хозяев турнира. В общем, группа непростая. Думаю, как раз Украина, Польша и Финляндия разыграют путевки в следующий этап соревнований.
Ранее Езерский заявил, что национальная сборная Украины способна пробиться в финальную часть чемпионата мира-2022.
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