Тренер сборной Украины U-19: «Команда Петракова способна пробиться в финальную часть ЧМ»
Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский подвел итоги сентябрьских матчей национальной команды.
Александр Петраков в непростой момент взял на себя ответственность возглавить национальную команду. Тем не менее, в двух официальных матчах команда выглядела сбалансировано.
«Сине-желтые» доминировали и вели игру в Казахстане, но совсем чуть-чуть не дотерпели и потеряли два важных очка. Интересная игра получилась и против французов, в которой вполне можно было рассчитывать не на одно, а на три очка. А товарищеский матч против Чехии я бы назвал селекционным.
В отборочном турнире ЧМ-2022 все в наших руках. Франция обыграла Финляндию, благодаря этому «сине-желтые» поднялись на второе место. Впереди три, можно сказать, лобовых поединка.
Поэтому самым важным становится ближайший матч против Финляндии. Игра, которую продемонстрировала сборная Украины во встрече с французами, дает повод говорить о том, что команда Александра Петракова способна выполнить поставленную задачу, а это пробиться в финальную часть мундиаля.
Езерский также назвал причины, по которым сборная Украины не сумела удержать победу над Чехией.