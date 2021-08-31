Езерский: «Петраков дал очень много информации по поводу игроков»

Владимир Езерский / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский рассказал о старте своей работы с командой. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

У нас начался сбор, который продлится до 7 сентября. После карантина это первый и последний этап подготовки к квалификации чемпионата Европы, который состоится в октябре. По ближайшую неделю придется познакомиться практически со всей

У нас будет несколько дней для тренировочных занятий, а потом мы сыграем два товарищеских матча, 3 сентября – с «Ворсклой» U-19, а 5-го числа – со смешанным составом «Колоса». Во время этих спаррингов попробуем познакомить ребят со своими идеями и сбалансировать состав. Несмотря на то, что это в большей степени селекционный сбор, времени для размышлений нет.