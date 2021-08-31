Езерский: «Петраков дал очень много информации по поводу игроков»
Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский рассказал о старте своей работы с командой. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Раньше я был наставником сборной 2002 года рождения, но поскольку прошлой весной было отменено квалификацию к чемпионату Европы, я переключался на команду 2006 года рождения (U-15), начав заниматься селекцией. В связи с тем, что произошли пертурбации в главной команде страны, которую возглавил Александр Петраков, сам Александр Васильевич предложил мою кандидатуру на пост тренера сборной U-19, за что я ему благодарен.
У нас начался сбор, который продлится до 7 сентября. После карантина это первый и последний этап подготовки к квалификации чемпионата Европы, который состоится в октябре. По ближайшую неделю придется познакомиться практически со всей
У нас будет несколько дней для тренировочных занятий, а потом мы сыграем два товарищеских матча, 3 сентября – с «Ворсклой» U-19, а 5-го числа – со смешанным составом «Колоса». Во время этих спаррингов попробуем познакомить ребят со своими идеями и сбалансировать состав. Несмотря на то, что это в большей степени селекционный сбор, времени для размышлений нет.
Ранее полузащитник национальной сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о том, что команда знакомится с требованиями Петракова и его видением футбола.
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