Езерский: «Против Швеции подопечные Шевченко провели лучшую игру на Евро»

Владимир Езерский / Фото - УАФ

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский высказался по поводу победы «сине-желтых» над Швецией (2:1). Она подарила команде Андрея Шевченко путевку в четвертьфинал Евро-2020.

Ребята молодцы, они переписали футбольную историю Украины. С первой до последней минуты мы видели на поле воинов, которые не жалели себя ради результата. Команда принесла много положительных эмоций своим фанам.

Прежде всего, была правильно выстроена тактическая схема на эту игру, выбран правильный состав на сегодняшний день, включая замены, все было по делу. К тому же команда действовала организованно все 120 минут. Украинцы играли против непростого соперника, но ребята терпели и ждали своего шанса.

Вне всяких сомнений, тренерский штаб и футболисты понимали, против кого предстоит сыграть. Атлетически шведы превосходили нашу команду, поэтому необходимо было взять мяч под свой контроль, чтобы как можно меньше давать оппоненту шансов для взятия ворот.

Может, не все получалось в атаке, но в обороне, несмотря на то, шведы все-таки были немного острее, украинцы справились. А когда у соперников случилось удаление, игра полностью перешла под наш контроль.

Если мы вспомним прошлые матчи, то с физической точки зрения команда не выдерживала 90 минут, не хватало интенсивности, не было ритма. Однако в поединке со сборной Швеции подопечные Андрея Шевченко подтянули многие аспекты игры, и все это вылилось в преимущество над противником в 1/8-й.

Считаю, критика была объективной. Однако в матче со шведами отчетливо было видно, что наставники и игроки сделали правильные выводы. И что самое важное, что команда физически выдержала 120 минут игрового времени.

Здесь, возможно, присутствовал психологический фактор, ведь для многих футболистов это был первый такой большой турнир, поэтому, сначала не все получалось в плане сбалансированности коллектива на протяжении всего поединка. Набирает ли сборная Украины по ходу чемпионата Европы? Об этом наверняка больше знает главный тренер.

Довбык? Ему дали шанс и он им воспользовался. Еще работая с Мироном Маркевичем в «Днепре», Артема привлекали к работе с основной командой. Уже тогда было видно, что у Довбыка сумасшедший потенциал. Весной он своей игрой заслужил вызов в сборную. Уверен, это ближайшее будущее национальной команды.