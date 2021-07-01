Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Езерский: «Против Швеции подопечные Шевченко провели лучшую игру на Евро»

Экс-защитник сборной Украины высказал об исторической победе «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
15:20
Езерский: «Против Швеции подопечные Шевченко провели лучшую игру на Евро»
Владимир Езерский / Фото - УАФ

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский высказался по поводу победы «сине-желтых» над Швецией (2:1). Она подарила команде Андрея Шевченко путевку в четвертьфинал Евро-2020.

Не скажу за историю, но то, что подопечные Андрея Шевченко провели свою лучшую игру на Евро – факт. После не совсем выразительных матчей на групповой стадии турнира, в 1/8 финала мы увидели совсем другую команду. Думаю, что ожидания отечественных болельщиков оправдались.

Ребята молодцы, они переписали футбольную историю Украины. С первой до последней минуты мы видели на поле воинов, которые не жалели себя ради результата. Команда принесла много положительных эмоций своим фанам.

Прежде всего, была правильно выстроена тактическая схема на эту игру, выбран правильный состав на сегодняшний день, включая замены, все было по делу. К тому же команда действовала организованно все 120 минут. Украинцы играли против непростого соперника, но ребята терпели и ждали своего шанса.

Вне всяких сомнений, тренерский штаб и футболисты понимали, против кого предстоит сыграть. Атлетически шведы превосходили нашу команду, поэтому необходимо было взять мяч под свой контроль, чтобы как можно меньше давать оппоненту шансов для взятия ворот.

Может, не все получалось в атаке, но в обороне, несмотря на то, шведы все-таки были немного острее, украинцы справились. А когда у соперников случилось удаление, игра полностью перешла под наш контроль.

Если мы вспомним прошлые матчи, то с физической точки зрения команда не выдерживала 90 минут, не хватало интенсивности, не было ритма. Однако в поединке со сборной Швеции подопечные Андрея Шевченко подтянули многие аспекты игры, и все это вылилось в преимущество над противником в 1/8-й.

Считаю, критика была объективной. Однако в матче со шведами отчетливо было видно, что наставники и игроки сделали правильные выводы. И что самое важное, что команда физически выдержала 120 минут игрового времени.

Здесь, возможно, присутствовал психологический фактор, ведь для многих футболистов это был первый такой большой турнир, поэтому, сначала не все получалось в плане сбалансированности коллектива на протяжении всего поединка. Набирает ли сборная Украины по ходу чемпионата Европы? Об этом наверняка больше знает главный тренер.

Довбык? Ему дали шанс и он им воспользовался. Еще работая с Мироном Маркевичем в «Днепре», Артема привлекали к работе с основной командой. Уже тогда было видно, что у Довбыка сумасшедший потенциал. Весной он своей игрой заслужил вызов в сборную. Уверен, это ближайшее будущее национальной команды.

Экс-хавбек сборной Украины Олег Гусев считает, что Украине должно сыграть на руку то, что Англию называют фаворитом четвертьфинального матча.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владимир Езерский Швеция – Украина сборная Швеции (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Довбык стал автор самого позднего гола в истории сборной Украины
Довбык стал автор самого позднего гола в истории сборной Украины
Футбол Сборная Украины
17:26
Езерский: «С Англией на сборную Украины не будет давить результат»
Езерский: «С Англией на сборную Украины не будет давить результат»
Футбол Сборная Украины
16:42
Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020
Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
14:40
Премьер-министр Украины: «Победа над Швецией объединила страну»
Премьер-министр Украины: «Победа над Швецией объединила страну»
Футбол Евро-2020
10:25
Украинский арбитр объяснил красную карточку Даниэльссона после жесткого удара Беседина
Украинский арбитр объяснил красную карточку Даниэльссона после жесткого удара Беседина
Футбол Евро-2020
10:07
Забарный стал третьим самым молодым футболистом в истории Евро, который сыграл в плей-офф
Забарный стал третьим самым молодым футболистом в истории Евро, который сыграл в плей-офф
Футбол Евро-2020
08:41

Новости: Футбол

Довбык стал автор самого позднего гола в истории сборной Украины
Довбык стал автор самого позднего гола в истории сборной Украины
Сборная Украины
17:26
Директор «Ювентуса» рассказал о будущем Роналду
Директор «Ювентуса» рассказал о будущем Роналду
Евро-2020
17:25
Яремчук: «После выхода в четвертьфинал Евро важно оставаться голодными»
Яремчук: «После выхода в четвертьфинал Евро важно оставаться голодными»
Сборная Украины
17:01
Погба заступился за Мбаппе после вылета Франции из Евро-2020
Погба заступился за Мбаппе после вылета Франции из Евро-2020
Евро-2020
16:45
Езерский: «С Англией на сборную Украины не будет давить результат»
Езерский: «С Англией на сборную Украины не будет давить результат»
Сборная Украины
16:42
В «Генте» подсчитывают, насколько подорожал Яремчук за Евро-2020
В «Генте» подсчитывают, насколько подорожал Яремчук за Евро-2020
Евро-2020
16:27
Экс-защитник «Александрии» и «Кортрейка» подписал контракт с «Ворсклой»
Экс-защитник «Александрии» и «Кортрейка» подписал контракт с «Ворсклой»
Украинская Премьер-лига
16:19
«Реал» продлит контракт с центральным защитником
«Реал» продлит контракт с центральным защитником
Примерa (Испания)
16:15
Малиновский: «Шевченко сказал, что не нужно считать, что мы уже чего-то добились»
Малиновский: «Шевченко сказал, что не нужно считать, что мы уже чего-то добились»
Сборная Украины
16:00
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости