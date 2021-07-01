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Езерский: «С Англией на сборную Украины не будет давить результат»

«Сине-желтые» добились исторического успеха, пробившись в четвертьфинал Евро
Футбол Сборная Украины
16:42
Езерский: «С Англией на сборную Украины не будет давить результат»
Владимир Езерский / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский, доходивший с командой до четвертьфинала ЧМ-2006, поделился ожиданиями от матча 1/4-й Евро-2020 против Англии.

В 1/8-й нам попался оптимальный соперник из возможных. Вы посмотрите, кто не пробился в четвертьфинал турнира – Нидерланды, Хорватия, Франция, Германия, Португалия.

Сейчас нам предстоит сыграть со звездной Англией, но если нам удастся преодолеть и этот барьер, то в полуфинале будет легче. Конечно, не будет забегать вперед, но в одном матче может произойти все, что угодно.

В процентном отношении сказать сложно. Пока мы радуемся успеху в 1/8 финала. Команда потихоньку начинает готовиться к субботнему поединку. Верю, что психологический барьер сборной Украины преодолен.

В четвертьфинале на «сине-желтых» не будет так давить результат, как на англичан. И если на позитивных эмоциях нам удастся еще прибавить в игре, то можно замахнуться и на полуфинал. Мы все этого ждем от нашей главной команды страны. Тем более что матч состоится уже не на домашнем поле сборной Англии, а в Риме. Это выравнивает шансы соперников на успех.

Ранее экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил о том, что предчувствует положительный результат с Англией.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Владимир Езерский Украина – Англия сборная Англии (футбол)

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