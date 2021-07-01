Авторитетный портал cчитает, что у Украины самые низкие шансы выиграть Евро-2020
Сабо: «Есть предчувствие на положительный результат для Украины в игре с Англией»
Матч состоится 3 июля
14:41
Фото: footballua.tv
Бывший тренер Йожеф Сабо поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия.
«Англия – это, безусловно, серьезный соперник. По подбору игроков, командной игре, индивидуальному мастерству команда Гарета Саутгейта вышла на топ-уровень.
Что касается сборной Украины, то меня беспокоит вопрос восстановления игроков в физическом и психологическом планах, ведь в запасе есть только трое суток, а предыдущая игра со Швецией была очень энергозатратной, а также эмоциональной. Будем надеяться, что тренерский штаб сможет привести в порядок игровой и психологический тонус подопечных и настроить команду на свою игру, несмотря на статус соперника.
Результат встречи прогнозировать не берусь, ведь футбол – непредсказуемый. Однако, у меня есть предчувствие на положительный результат. Хочу пожелать нашей сборной хорошей игры и везения».
Комментарии 0