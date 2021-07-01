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Сабо: «Есть предчувствие на положительный результат для Украины в игре с Англией»

Матч состоится 3 июля
Футбол Сборная Украины
14:41
Сабо: «Есть предчувствие на положительный результат для Украины в игре с Англией»
Фото: footballua.tv

Бывший тренер Йожеф Сабо поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия.

«Англия – это, безусловно, серьезный соперник. По подбору игроков, командной игре, индивидуальному мастерству команда Гарета Саутгейта вышла на топ-уровень.

Что касается сборной Украины, то меня беспокоит вопрос восстановления игроков в физическом и психологическом планах, ведь в запасе есть только трое суток, а предыдущая игра со Швецией была очень энергозатратной, а также эмоциональной. Будем надеяться, что тренерский штаб сможет привести в порядок игровой и психологический тонус подопечных и настроить команду на свою игру, несмотря на статус соперника.

Результат встречи прогнозировать не берусь, ведь футбол – непредсказуемый. Однако, у меня есть предчувствие на положительный результат. Хочу пожелать нашей сборной хорошей игры и везения».

Игра состоится 3 июля в 22:00.

Источник: FootBoom Андрей Усмонов
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Теги

Йожеф Сабо Украина – Англия

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