Сабо: «Есть предчувствие на положительный результат для Украины в игре с Англией»

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Бывший тренер Йожеф Сабо поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия.

Что касается сборной Украины, то меня беспокоит вопрос восстановления игроков в физическом и психологическом планах, ведь в запасе есть только трое суток, а предыдущая игра со Швецией была очень энергозатратной, а также эмоциональной. Будем надеяться, что тренерский штаб сможет привести в порядок игровой и психологический тонус подопечных и настроить команду на свою игру, несмотря на статус соперника.

Результат встречи прогнозировать не берусь, ведь футбол – непредсказуемый. Однако, у меня есть предчувствие на положительный результат. Хочу пожелать нашей сборной хорошей игры и везения».