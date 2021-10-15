Езерский: «У «Зари» будет определенное преимущество над «Шахтером» в одном из аспектов»

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Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский дал свой прогноз на матч 11-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Зарей»:

Вот почему в этом аспекте определенное преимущество будет на стороне луганчан, поскольку за 2-3 дня, которые были в распоряжении главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, для подготовки ему будет нелегко сбалансировать действия своих подчиненных. Хотя класс «горняков», все же, позволяет надеяться, что с этим не должно быть особых проблем. Тем более, что дончане настроены вернуть себе в отчетном сезоне чемпионское звание и не имеют права больше терять очки.

Поэтому я считаю фаворитом – «Шахтер», однако «Заря» может дать бой, она всегда отличалась умением настраиваться на поединки с грандами украинского футбола. Нас ждет интересное противостояние».