Фанат из Ватикана. Месси передал футболку с автографом Папе Римскому

Понтифик является соотечественником футболиста

Папа Римский с футболкой Месси / фото - Teleam

Папа Римский Франциск поблагодарил форварда ПСЖ Лионеля Месси за футболку с автографом. Слова священнослужителя приводит Teleam.

«Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался».

Футболку от легендарного форварда понтифику передал Премьер-министр Франции во время официального визита.

Франциск является поклонником футбола и соотечественником форварда ПСЖ. Священнослужитель уже несколько раз встречался с игроком и получал от него в подарок футболки «Барселоны» и сборной Аргентины.

Ранее стало известно, что Месси хочет, чтобы ПСЖ продал другого аргентинца.