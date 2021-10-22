Месси хочет, чтобы ПСЖ продал его соотечественника

У игроков напряженные отношения

Лионель Месси / фото - PSG

В раздевалке ПСЖ назрела конфликтная ситуация, сообщает издание El Nacional.

Между собой никак не могут поладить двое аргентинцев – Мауро Икарди и новичок команды Лионель Месси.

Как ранее писалось во многих СМИ, футболисты конфликтуют уже несколько лет, после того как Мауро увел жену у хорошего друга Месси – Макси Лопеса. По слухам, именно из-за этого 28-летнего форварда уже несколько лет не вызывали в сборную Аргентины, где 6-кратный обладатель ЗМ является капитаном.

Главный тренер столичного гранда Маурисио Почеттино недоволен неблагоприятной атмосферой в раздевалке, а Лионель ратует за продажу своего соотечественника.

К тому же, масла в огонь могли подлить и последние события – супруга Икарди, Ванда Нара (которую он ранее увел у Лопеса) обвинила футболиста в измене и начала бракоразводный процесс, из-за чего игроку пришлось пропустить ряд тренировок.

Именно по этой причине Икарди также не принял участие в важнейшем матче ЛЧ против «Лейпцига».