Фанаты «Наполи» выразили поддержку Гаттузо

Дженнаро Гаттузо / фото - gettyimages

Болельщики «Наполи» обратились к главному тренеру Дженнаро Гаттузо и футболистам команды в преддверии заключительного тура итальянского чемпионата, сообщает Football Italia.

Тем не менее ценности тех, кто представляет нашу футболку на поле и за его пределами, остаются, и за это мы уважаем тренера Гаттузо. Больше, чем за квалификацию в Лиге чемпионов (которая сейчас является минимальной целью), мы чествуем его за то, что он смог передать чувство принадлежности к команде, что является самым ценным принципом для нас, фанатов!

Однако у нас нет ничего, кроме глубочайшего презрения к директорам клуба, непостоянным средствам массовой информации и той части города, которая пыталась вытеснить тренера, игнорируя то, что он пережил ужасные личные и профессиональные события, в том числе серьёзные потери в семье, заболевание, повлиявшее на его зрение, и почти полностью выбывший из строя состав.

Наконец, мы аплодируем команде, у которой хватило зрелости придерживаться правильной стороны».