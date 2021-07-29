«Челси» презентовал новую выездную форму на следующий сезон. Есть что-то общее с прошлогодней экипировкой «Динамо»
Фантастический гол форварда «Порту» признан лучшим в предыдущем сезоне
За крутой удар Тареми проголосовали болельщики
Фото: UEFA
UEFA на своем официальном сайте опубликовал результаты голосования за лучший гол прошлого сезона.
Победителем стал форвард «Порту» Мехди Тареми, который забил в ворота «Челси» в Лиге чемпионов.
The UEFA Goal of the Season winner!— UEFA (@UEFA) July 29, 2021
Congratulations, @MehdiTaremi9!
За его гол проголосовали 30% респондентов, всего в голосовании приняли участие более 600 тысяч человек.
Комментарии 0