Фантастический гол форварда «Порту» признан лучшим в предыдущем сезоне

Фото: UEFA

UEFA на своем официальном сайте опубликовал результаты голосования за лучший гол прошлого сезона.

Победителем стал форвард «Порту» Мехди Тареми, который забил в ворота «Челси» в Лиге чемпионов.

The UEFA Goal of the Season winner!



Congratulations, @MehdiTaremi9!