Федецкий: «Эта ничья неприятная, как ни крути. Немного не хватило реализации»

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Бывший игрок Артем Федецкий поделился мнением о ничьей Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

А так мы давали шанс боснийцам. Это команда с характером, они терпели до конца. У них было минимум моментов, но они провели хорошую комбинацию и забили гол. Жаль, что мы не смогли победить, я понимаю состояние ребят. Но у нас еще есть шансы, поэтому можем все исправить».QUOTE#

Украина осталась второй в группе отбора на ЧМ-2022.