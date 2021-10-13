Хавбек Боснии и Герцеговины: «С Украиной мы выглядели хорошо»
Федецкий: «Эта ничья неприятная, как ни крути. Немного не хватило реализации»
Экс-игрок – о ничьей Украины с Боснией
12:10
Фото: 24.ua
Бывший игрок Артем Федецкий поделился мнением о ничьей Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.
«Конечно, эта ничья неприятная, как ни крути. Но ребята старались, самоотдача была. Немного не хватило реализации. Мы имели шикарные возможности и в первом тайме, и во втором. Если бы забили второй мяч, могли бы закрыть игру.
А так мы давали шанс боснийцам. Это команда с характером, они терпели до конца. У них было минимум моментов, но они провели хорошую комбинацию и забили гол. Жаль, что мы не смогли победить, я понимаю состояние ребят. Но у нас еще есть шансы, поэтому можем все исправить».QUOTE#
Украина осталась второй в группе отбора на ЧМ-2022.