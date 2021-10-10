Федецкий: «Игрок не должен себя вести так, как Малиновский»
Федецкий: «Очень сильный первый тайм от сборной Украины в матче с Финляндией»
Команда Петракова добыла первую победу в матче отбора на ЧМ-2022
10 октября 10:40
Артем Федецкий / Фото: Футбол 24
Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
«Ждали только победы. Очень сильный первый тайм в исполнении нашей сборной. Много вертикального футбола, моменты создавали.
Хоть почувствовали настроение, когда побеждает сборная, а то одни ничьи»
Почему не стоит переоценивать победу Украины над Финляндией.