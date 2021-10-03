Сегодня «Динамо» примет «Шахтер» в центральном матче 10-го тура УПЛ

Киевляне опережают «горняков» на 3 балла перед очной встречей

Фото: ФК Динамо

Сегодня, 2-го октября, «Динамо» и «Шахтер» сыграют в Киеве в 10-м туре УПЛ.

Ситуация в турнирной таблице пока в пользу киевлян – плюс три очка над главным конкурентом.

Но 11 дней назад в матче за Суперкубок Украины главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби показал, что знает, как играть против киевлян – «горняки» уверенно победили со счетом 3:0.

И если перед той встречей букмекеры не выделяли фаворита, то сейчас небольшое преимущество отдают «Шахтеру». На победу «горняков» можно поставить с коэффициентом примерно 2,45, на победу «Динамо» – 2,85.

Встреча пройдет на НСК «Олимпийский», который сейчас является домашней ареной для обоих клубов. Начало – в 19:30.

XSPORT.ua будет следить за всеми перипетиями этой встречи. Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Шахтер».