Федецкий рассказал, обсуждается ли тема вызова игроков РПЛ в сборную Украины

Артем Федецкий / фото - dynamo.kiev

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал, возможен ли вызов игроков РПЛ в национальную команду:

Ярослав Ракицкий сейчас играет в России, так что этот вопрос тоже закрыт. Ярик сделал свой выбор, и это его право. Нам его судить не следует. Я всегда говорил, что он хороший футболист, но сейчас это уже неактуально, на его позиции есть качественные футболисты в сборной, те же Забарный, Матвиенко. Этот вопрос с повестки дня снят.

Когда Тимощук последний раз был в Украине? Не помню, это было очень давно, лет пять или шесть тому назад. У нас всегда проводился новогодний турнир перед Новым годом, Толик позвонил по телефону и спросил, можно ли сыграть. Я сказал, что без проблем. Он приехал и сыграл с нами, а после этого я его в Украине уже не видел».