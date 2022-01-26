Федецкий рассказал, обсуждается ли тема вызова игроков РПЛ в сборную Украины
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал, возможен ли вызов игроков РПЛ в национальную команду:
«Конечно, нет такой возможности. Зная Петракова, могу сказать, что эта тема закрыта и даже не обсуждается.
Ярослав Ракицкий сейчас играет в России, так что этот вопрос тоже закрыт. Ярик сделал свой выбор, и это его право. Нам его судить не следует. Я всегда говорил, что он хороший футболист, но сейчас это уже неактуально, на его позиции есть качественные футболисты в сборной, те же Забарный, Матвиенко. Этот вопрос с повестки дня снят.
Когда Тимощук последний раз был в Украине? Не помню, это было очень давно, лет пять или шесть тому назад. У нас всегда проводился новогодний турнир перед Новым годом, Толик позвонил по телефону и спросил, можно ли сыграть. Я сказал, что без проблем. Он приехал и сыграл с нами, а после этого я его в Украине уже не видел».
Ранее Федецкий рассказал о главных качествах Петракова на посту тренера сборной Украины.
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