Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Федецкий: «Сборная Украины не заслуживала такого окончания Евро»

Крупное поражение смахало впечатление от турнира
Футбол Евро-2020
11:54
Федецкий: «Сборная Украины не заслуживала такого окончания Евро»
Артем Федецкий / фото - FootBoom

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил выступление национальной команды на Евро-2020:

«Если соединить воедино игру и результат, то поставил бы сборной Украины за выступление на Евро-2020 четыре с минусом.

В игре команды Шевченко понравился характер коллектива в поединке с Нидерландами. Да, мы проиграли тот матч, но важно, что после счета 0:2 сборная не бросила играть, отыгралась. Молодцы! Во встрече со Швецией не все получалось, но у «сине-желтых» было видно азарт, глаза горели. Да и сам поединок получился захватывающим.

Разочаровал, естественно, второй тайм игры с Северной Македонией. Многие скажут о невыразительных действиях подопечных Андрея Шевченко в поединке с Австрией, которую, наверное, многие считали проходной командой. Но на самом деле это очень сильная сборная. Наверняка у «сине-желтых» в голове сидел и ничейный результат, который их устраивал. Мы не увидели ту команду, которую привыкли видеть. А против англичан, думаю, у нас не было шансов, учитывая, даже кадровый потенциал. Хотя счет 0:4 оказался слишком большим. «Сине-желтые» не заслуживали на такое поражение.

Среди лучших в сборной Украины назову Георгия Бущана, Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.

Тем не менее, выступление сборной Украины на Евро мне понравилось. Как ни крути, но команда переписала историю. В таком турнире достойно дойти до четвертьфинала. Слабых соперников здесь нет. Те же северомакедонцы прилично потрепали нам нервы. Ждем следующего чемпионата Европы, и будем верить, что следующее поколение сможет улучшить этот результат».

Подопечные Андрея Шевченко сенсационно добрались до четвертьфинала Евро-2020, где и уступили англичанам. По возвращению в Украину национальную сборную ждал в аэропорту теплый прием с сотнями болельщиков.

Напомним, назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020.

     

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко Артем Федецкий

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шевченко рассказал, какое преимущество будет у Италии в финале Евро
Шевченко рассказал, какое преимущество будет у Италии в финале Евро
Футбол Евро-2020
07:23
Бывший игрок сборной Украины: «Несмотря на четвертьфинал Евро-2020, за весь турнир поставлю четыре с «-»
Бывший игрок сборной Украины: «Несмотря на четвертьфинал Евро-2020, за весь турнир поставлю четыре с «-»
Футбол Сборная Украины
8 июля 10:21
Экс-защитник сборной Украины назвал лучших игроков национальной команды на Евро-2020
Экс-защитник сборной Украины назвал лучших игроков национальной команды на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
8 июля 09:25
Шевченко: «Благодарим итальянских болельщиков и поздравляем Манчини»
Шевченко: «Благодарим итальянских болельщиков и поздравляем Манчини»
Футбол Сборная Украины
7 июля 22:55
Зинченко – в топ-3 игроков Евро-2020 по числу подборов
Зинченко – в топ-3 игроков Евро-2020 по числу подборов
Футбол Евро-2020
6 июля 22:16
Украинский агент прокомментировал полет Пятова и Степаненко лоукостом
Украинский агент прокомментировал полет Пятова и Степаненко лоукостом
Футбол Евро-2020
6 июля 21:29

Новости: Футбол

Моуринью: «Уложил бы Роналду на газон, если бы играл в центре защиты»
Моуринью: «Уложил бы Роналду на газон, если бы играл в центре защиты»
Серия А (Италия)
12:20
Каррагер: «Не думаю, что это симуляция. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм»
Каррагер: «Не думаю, что это симуляция. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм»
Евро-2020
12:08
Ярославский: «Задача «Металлиста» – 2-3 место в УПЛ, мечта – золото»
Ярославский: «Задача «Металлиста» – 2-3 место в УПЛ, мечта – золото»
Украинская Премьер-лига
11:59
Федецкий: «Сборная Украины не заслуживала такого окончания Евро»
Федецкий: «Сборная Украины не заслуживала такого окончания Евро»
Евро-2020
11:54
Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020
Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020
Евро-2020
11:47
Помимо «Бенфики», на Яремчука претендует еще и клуб Примеры
Помимо «Бенфики», на Яремчука претендует еще и клуб Примеры
Украинские легионеры
11:43
Тебас: «Месси не сможет подписать контракт с «Барселоной» на прежних условиях»
Тебас: «Месси не сможет подписать контракт с «Барселоной» на прежних условиях»
Примерa (Испания)
11:41
Кьеллини: «Англия – это не только Кейн»
Кьеллини: «Англия – это не только Кейн»
Евро-2020
11:28
«Динамо» пропустит первый тур УПЛ
«Динамо» пропустит первый тур УПЛ
Украинская Премьер-лига
11:14
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Футбол Евро-2020
4 июля 17:32
Все новости