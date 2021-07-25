УПЛ. «Заря» – «Александрия». Видео трансляция
Федецкий сделал прогноз на матч «Заря» – «Александрия»
Экс-футболист отдал предпочтение луганчанам
25 июля 17:24
Фото: ФК Заря
Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 1-го тура УПЛ между «Зарей» и «Александрией».
«Заря» привыкла нас радовать стабильной, красивой игрой. У луганчан хороший, сбалансированный, сыгранный состав. «Александрию» много исполнителей покинуло. С новым тренером у александрийцев будет какая-то новая философия в игре. И, мне кажется, тем не менее, тяжело им будет играть против «Зари». Если ставить на счет, то, я думаю, может быть 2:0 в пользу «Зари».
Комментарии 0