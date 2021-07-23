Федецкий: «У «Ворсклы» не должно возникнуть глобальных проблем с «КуПСом»

Артем Федецкий / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о противостоянии «Ворсклы» с финским «КуПСом» во втором раунде квалификации Лиги конференций. Первый матч завершился вничью 2:2.

Да, победа на выезде была бы поприятнее. Теперь «Ворскле» нужно начинать все с нуля. Но, я думаю, «Ворскла» при своих болельщиках однозначно забьет. Мне кажется, соперник тоже может забить. Здесь все в руках полтавчан. Двенадцатый игрок полтавской команды – это фанаты. Думаю, никаких глобальных проблем не должно возникнуть у команды Юрия Максимова.