Экс-хавбек «Ворсклы»: «Не увидел в атаке КуПСа чего-то, с чем нельзя справиться»
Федецкий: «У «Ворсклы» не должно возникнуть глобальных проблем с «КуПСом»
Экс-защитник сборной Украины поделился мнением о противостоянии между командами в Лиге конференций
23 июля 16:30
Артем Федецкий / Фото - Динамо Киев от Шурика
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о противостоянии «Ворсклы» с финским «КуПСом» во втором раунде квалификации Лиги конференций. Первый матч завершился вничью 2:2.
Победа 2:1 «Ворсклы» была бы поприятнее, чем ничья 2:2. Понятно, что соперник из Финляндии умеет забивать. После победы полтавчанам было бы поспокойнее. Но, тем не менее дома при своих болельщиках «Ворскла» должна проходить «КуПС» и выходить в следующий раунд квалификации Лиги Конференций. Мне кажется, у полтавчан не должно возникнуть проблем, если не будет какого-нибудь футбольного казуса.
Да, победа на выезде была бы поприятнее. Теперь «Ворскле» нужно начинать все с нуля. Но, я думаю, «Ворскла» при своих болельщиках однозначно забьет. Мне кажется, соперник тоже может забить. Здесь все в руках полтавчан. Двенадцатый игрок полтавской команды – это фанаты. Думаю, никаких глобальных проблем не должно возникнуть у команды Юрия Максимова.
Экс-хавбек «Ворсклы» Виталий Самойлов отметил, что не увидел в атаке КуПСа чего-то, с чем нельзя справиться.
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